PlayStation Plus, disponibili da ora i giochi gratis di ottobre 2023

Come ogni primo martedì del mese, anche la giornata odierna è ricca di nuove sorprese per i fan iscritti a PlayStation Plus: da questo momento potete infatti riscattare e scaricare sulle vostre console ben 3 nuovi giochi gratis.

Ricordiamo naturalmente che basterà essere iscritti a PS Plus Essential (trovate gift card dedicate su Amazon) per poter aderire a questa nuova promozione: i giochi gratis mensili resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati, a patto di restare comunque iscritti al servizio in abbonamento.

Sfortunatamente, questo significa anche che non avete più tempo per aggiungere alla vostra raccolta i titoli gratuiti di settembre: se non li avevate riscattati durante lo scorso mese, ormai possiamo dire che è ufficialmente troppo tardi.

In compenso, da adesso potete riscattare tutti i titoli proposti per la line-up di ottobre, che si è rivelata essere particolarmente interessante e che vi elencheremo di seguito: potete aggiungerli alla vostra raccolta direttamente facendo clic ai seguenti indirizzi ufficiali.

PlayStation Plus: giochi gratis di ottobre 2023

Il nuovo gioco gratis che inevitabilmente "ruba la scena" è sicuramente The Callisto Protocol, l'ambizioso survival horror creato dall'autore di Dead Space e che intendeva diventarne un possibile erede.

Purtroppo, nonostante le vendite fossero comunque rispettabili per una nuova IP, il titolo è stato considerato un flop al punto tale da spingere Glen Schofield ad abbandonare il suo stesso studio.

Chissà che il suo ingresso su PlayStation Plus non consenta di ridare "giustizia" a un titolo che probabilmente avrebbe meritato di più, proprio come successo a Saints Row nello scorso mese.

Ovviamente, potete procedere al riscatto non solo via web alle pagine ufficiali che vi abbiamo elencato qui sopra, ma anche direttamente dalle vostre console: basterà dirigervi nell'apposita sezione dedicata ai giochi mensili di PS Plus e procedere manualmente su ogni singolo titolo, aggiungendoli alla vostra raccolta.

Non possiamo che lasciarvi augurandovi buon download e buon divertimento, invitandovi anche a continuare a seguirci per scoprire quali saranno i nuovi giochi gratis per il prossimo mese: uno di questi è già stato annunciato, anche se solo per i piani Extra e Premium.