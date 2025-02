PlayStation Plus è in offerta su PS Store, solo per pochi giorni

Se non siete ancora iscritti a PlayStation Plus, o se state pensando di effettuare un upgrade del vostro piano Essential, su PS Store potete approfittare già da adesso di un'offerta molto interessante.

Sony ha infatti inaugurato delle svendite lampo sui piani annuali di PlayStation Plus Premium ed Extra, che in entrambi i casi vi costeranno una cifra di 99,99€, con sconti rispettivi del 34% e del 20% (trovate una gift card dedicata per approfittare dell'offerta su Amazon).

Curiosamente, Extra e Premium vengono dunque proposti allo stesso prezzo per i nuovi abbonati: un chiaro incentivo per passare fin da subito al piano PS Plus Premium, con Sony che evidentemente spera di convincere i neo-abbonati a restare dopo il termine della promozione.

Segnaliamo anche che PS Store ha pensato a delle offerte dedicate anche per chi non è iscritto a Premium, ma desidera effettuare un upgrade del proprio abbonamento, con uno sconto del 35% applicato ai giorni rimanenti del servizio.

Per esempio, nel mio caso specifico è stata offerta una cifra di 45,58€ per aggiornare il mio abbonamento dal piano Essential a Premium per i rimanenti 319 giorni: le vostre offerte saranno ovviamente differenti in base alla vostra effettiva data di scadenza del servizio.

Questa promozione resterà valida fino al 24 febbraio, dunque vi consigliamo di approfittarne il prima possibile, qualora ovviamente siate interessati a sfruttare tutti i vantaggi che PlayStation Plus può offrirvi.

Potete trovare tutti i dettagli alla seguente pagina ufficiale: nel caso siate già iscritti e vogliate scoprire l'offerta pensata per voi, dovrete assicurarvi di aver effettuato il login con il vostro account principale.

Ricordiamo che gli utenti iscritti al servizio dovrebbero anche ricevere un'estensione di 5 giorni, a causa dei server PSN offline delle scorse settimane. Tuttavia, nel momento in cui scriviamo questo articolo, non abbiamo più avuto alcun aggiornamento al riguardo.