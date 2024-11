PlayStation Plus Extra e Premium, disponibili 17 giochi gratis di novembre

Da questo momento è ufficialmente disponibile il nuovo aggiornamento del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium, con ben 17 giochi gratis da scaricare.

L'update di novembre include diverse produzioni importanti, con 12 titoli per gli utenti iscritti a Extra e con altri 5 classici esclusivi per l'abbonamento Premium (trovate gift card per l'iscrizione su Amazon).

Senza ulteriori indugi, ecco dunque la lista completa di nuovi titoli che potete iniziare a scaricare sulle vostre console PS5 e PS4 grazie al servizio in abbonamento:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di novembre 2024

Chivalry 2 | PS4, PS5

Clash: Artifacts of Chaos | PS4, PS5

Digimon Survive | PS4

Dying Light 2: Stay Human | PS4, PS5

Grand Theft Auto V | PS4, PS5

Hungry Shark World | PS4

Killer Frequency | PS4, PS5

Like a Dragon: Ishin | PS4, PS5

MotoGP 24 | PS4, PS5

Overcooked! All You Can Eat | PS4, PS5

Stick Fight: The Game | PS4

The Sims 4 Island Living | PS4

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di novembre 2024

Blood Omen: Legacy of Kain | PS4, PS5

Blood Omen 2 | PS4, PS5

Resistance: Fall of Man | PS3

Resistance 2 | PS3

Synapse | PS VR2

Tra i nuovi giochi gratuiti più importanti per PS Plus Extra emergono soprattutto GTA V e Dying Light 2: sebbene il quinto capitolo di Grand Theft Auto sia comparso spesso sul servizio, al punto da scatenare le proteste di alcuni utenti, resta comunque un titolo imperdibile per chiunque non l'abbia ancora provato.

Ma anche i classici di PS Plus Premium sono particolarmente rilevanti: segnaliamo prevalentemente i due Blood Omen, in vista dell'imminente ritorno di Legacy of Kain Soul Reaver, e la saga di Resistance in streaming, che molti giocatori vorrebbero veder tornare insieme a inFamous.

Tutti i nuovi giochi gratuiti sono già disponibili da adesso per il download: non possiamo che concludere il tutto augurandovi buon divertimento!

Nelle prossime ore dovrebbero essere svelati anche i titoli che saranno rimossi dal catalogo il prossimo mese: vi terremo aggiornati sulle nostre pagine non appena ne sapremo di più in merito.