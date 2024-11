Quali IP PlayStation "dimenticate" meritano di tornare? I fan non hanno dubbi

PlayStation ha un serio problema con la crescita delle sue IP: ad ammetterlo è stata la stessa Sony, sottolineando che nel recente passato non si è fatto abbastanza per coltivarne il successo.

Troppo spesso abbiamo visto franchise con un buon potenziale venire improvvisamente abbandonati in favore di una nuova IP o per sequel di saghe già affermate, alla ricerca del classico "successo facile".

Un argomento affrontato recentemente anche da diversi fan: TheGamer segnala un interessante sondaggio lanciato sul forum Reddit dedicato a PS5, in cui si chiede agli utenti quali IP PlayStation dormienti sarebbero più meritevoli di "tornare in vita" con nuovi capitoli.

Le risposte sono state particolarmente varie, ma tra i videogiochi più citati e che hanno ricevuto più volte "like" troviamo prevalentemente inFamous e Resistance, due saghe che avevano saputo sorprendere il pubblico su PS3.

Per inFamous ci fu un flebile tentativo di proseguire il franchise su PS4 con nuovi protagonisti su Second Son e il relativo DLC, mentre Resistance è di fatto stato "abbandonato" da Insomniac in favore di nuovi Ratchet & Clank e degli adattamenti Marvel, come il recente Spider-Man 2 (che trovate su Amazon).

Nel caso di inFamous, annunciare il ritorno dello storico protagonista Cole porterebbe sicuramente una ventata di entusiasmo, magari offrendo un remake dei primi due capitoli o addirittura un reboot del franchise: alcuni fan ammettono di non aver gradito il modo in cui si è conclusa la saga e che, proprio per questo, vorrebbero una giusta continuazione della storia.

Tra i franchise di proprietà PlayStation più nominati troviamo anche saghe come Jak & Daxter, LittleBigPlanet e gli sparatutto Killzone, di cui alcuni fan stanno perfino cercando di ottenere la licenza.

La community ha sfruttato l'occasione per criticare anche la recente uscita di Horizon Zero Dawn Remastered — che effettivamente non sembra essere stata un grande successo — per sottolineare come Sony preferisca lavorare su giochi più recenti piuttosto che rivisitare i suoi grandi classici.

Chissà se un giorno i desideri di questi appassionati saranno esauditi: staremo a vedere che cosa accadrà in futuro.