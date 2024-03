PlayStation Plus Extra e Premium: disponibili i giochi gratis di marzo 2024

Da questo momento sono ufficialmente disponibili tutti i nuovi giochi gratis del Catalogo Giochi di PlayStation Plus Extra e Premium, grazie all'attesissimo aggiornamento di marzo.

Come ormai i fan sapranno, ogni terzo martedì del mese è infatti possibile scoprire nuovi titoli appositamente selezionati per gli utenti iscritti ai rispettivi piani del servizio in abbonamento (trovate gift card dedicate su Amazon).

Advertisement

Questa volta tutti gli utenti iscritti a PS Plus Extra e Premium potranno scoprire ben 13 nuovi giochi gratis: 5 di questi sono grandi classici che potranno essere provati soltanto con il piano più elevato dell'abbonamento di casa PlayStation.

Di seguito vi riepilogheremo tutti i nuovi giochi gratis aggiunti con l'aggiornamento di marzo, che potete già scaricare sulle vostre console:

PlayStation Plus Extra: giochi gratis di marzo 2024

NBA 2K24 Kobe Bryant Edition | PS4, PS5

| PS4, PS5 Marvel’s Midnight Suns | PS4, PS5

| PS4, PS5 Resident Evil 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 LEGO DC Supervillians | PS4

| PS4 Mystic Pillars: Remastered | PS5

| PS5 Blood Bowl 3 | PS4, PS5

| PS4, PS5 Super Neptunia RPG | PS4

| PS4 Dragon Ball Z: Kakarot | PS5

PlayStation Plus Premium: giochi gratis di marzo 2024

Jak and Daxter The Lost Frontier | PS4, PS5

| PS4, PS5 Cool Boarders | PS4, PS5

| PS4, PS5 God Eater Burst | PS4, PS5

| PS4, PS5 Phoenix Wright: Ace Attorney Trilogy | PS4

| PS4 JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R | PS4, PS5

Ricordiamo che nel caso di Dragon Ball Z: Kakarot verrà semplicemente offerta la possibilità di giocare gratuitamente con l'upgrade per PS5: la versione PS4 era infatti già inclusa nel catalogo giochi Extra.

Tra le novità di questo mese segnaliamo inoltre un corposo aggiornamento di Sony Pictures Core, il servizio che permette agli utenti iscritti a PlayStation Plus Premium di vedere film gratis.

Sony segnala infatti che saranno disponibili diverse serie anime direttamente da Crunchyroll, come la prima stagione di My Hero Academia, insieme ad almeno 100 film selezionati da guardare in streaming.

Non possiamo dunque che augurarvi buon divertimento con i vostri nuovi omaggi di PlayStation Plus Extra e Premium: non appena scopriremo tutte le prossime novità, vi informeremo tempestivamente sulle nostre pagine.

Ricordiamo inoltre che tra i tanti omaggi di Extra e Premium troverete incluso anche l'intero catalogo di Ubisoft+ Classics.