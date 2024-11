Il Black Friday 2024 di PlayStation, sconti su giochi, PS5 e PS Plus

Con l'arrivo della stagione natalizia, PlayStation ha annunciato le sue tradizionali offerte Black Friday, disponibili dal 22 novembre al 2 dicembre.

Gli appassionati potranno approfittare di sconti su console, accessori, giochi e abbonamenti attraverso diversi canali, tra cui il PlayStation Store, direct.playstation.com, PlayStation Gear e i rivenditori aderenti.

Tra le principali offerte figurano le console PlayStation 5, inclusa la versione in bundle con il pacchetto Cobalt Star di Fortnite, il visore PlayStation VR2 e accessori come i controller wireless DualSense, le cuffie Pulse Elite e gli auricolari Pulse Explore.

Gli sconti saranno disponibili sia sul sito ufficiale direct.playstation.com sia presso i rivenditori partecipanti, fino a esaurimento scorte.

Durante il periodo promozionale, i nuovi abbonati PlayStation Plus potranno risparmiare fino al 30% sull'abbonamento annuale (che trovate anche su Amazon).

Inoltre, gli attuali abbonati potranno beneficiare di sconti per effettuare un upgrade ai livelli superiori Extra o Premium/Deluxe, con risparmi rispettivamente del 25% e del 30%.

I vantaggi includono accesso a un ampio catalogo di giochi, multiplayer online e offerte esclusive.

Sul portale PlayStation Gear saranno applicati sconti fino al 40% su articoli ispirati a giochi come The Last of Us Parte II, Horizon Forbidden West e God of War Ragnarok.

Tra i prodotti in offerta figurano abbigliamento, accessori e articoli per la casa.

Gli utenti PlayStation potranno accedere a sconti su centinaia di titoli digitali per PS4 e PS5, inclusi giochi come EA Sports FC 25, Star Wars Outlaws e Hogwarts Legacy. Gli sconti saranno disponibili sul PlayStation Store a partire dal 22 novembre.

Durante il Black Friday, gli abbonati PlayStation Plus Premium/Deluxe potranno accedere a un catalogo di film su Sony Pictures Core e usufruire di sconti su titoli selezionati come Venom.

Per maggiori dettagli sulle offerte, PlayStation invita gli utenti a visitare i siti ufficiali e i rivenditori aderenti a partire dal 22 novembre.

