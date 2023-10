PlayStation Plus, Sony difende l'aumento di prezzo: «Vogliamo sia grandioso»

L'aumento di prezzo annuale di PlayStation Plus, entrato in vigore dallo scorso 6 settembre, è stata una mossa decisamente impopolare per molti utenti, ancora poco convinti dall'effettivo valore del nuovo servizio in abbonamento.

Ricordiamo infatti che per l'abbonamento Premium è avvenuto un rincaro di ben 32 euro all'anno, mentre per Extra si parla di 26 euro in più all'anno, con le inevitabili polemiche e discussioni che sono seguite online in seguito a questa decisione.

Chi sperava in un possibile dietrofront di Sony, almeno per il momento, dovrà rassegnarsi: la compagnia ha infatti difeso fermamente una scelta fatta, secondo il loro pensiero, per far crescere ulteriormente il valore di PlayStation Plus (trovate gift card dedicate su Amazon).

In un'intervista rilasciata a Barron's (via GameSpot), il senior vice president Eric Lempel ha giustificato l'aumento di prezzo sottolineando come da diversi anni Sony avesse mantenuto le cifre invariate nell'85% dei paesi del mondo.

Un'affermazione corretta se ci si riferisce al solo prezzo di PlayStation Plus Essential naturalmente, ma che ignora come Extra e Premium fossero stati lanciati entrambi da appena un anno.

In ogni caso, questa decisione servirà, secondo le intenzioni di Sony, a rendere l'offerta del servizio in abbonamento migliore per gli utenti:

«Come praticamente ogni altra cosa al mondo, dobbiamo guardare i nostri prezzi e adattarci alle condizioni di mercato. Vogliamo che PlayStation Plus sia grandioso. Con il nostro reboot dello scorso anno e l'introduzione dei piani di abbonamento, molti consumatori hanno riconosciuto che PlayStation 5 ha un valore elevato».

C'è da dire che nelle ultime settimane Sony sembra essersi impegnata nel voler cercare di rendere l'opzione Premium più appetibile, prevalentemente con l'introduzione dei film gratuiti e dello streaming di giochi PS5.

Tuttavia, Eric Lempel ha chiarito che l'aumento di prezzo non corrisponderà all'arrivo di giochi gratis al day-one, a differenza di quanto fatto da Xbox Game Pass, visto che vengono considerate offerte diverse.

Secondo il senior vice president, in ogni caso, almeno un utente su tre ha scelto di iscriversi a uno dei piani di abbonamento superiori a Essential: resta naturalmente da capire se, dopo l'aumento di prezzo, questi dati resteranno uguali o caleranno.