PlayStation Plus, disponibili i giochi gratis di marzo 2025

Come ogni primo martedì del mese, è arrivato il momento di rinnovare l'appuntamento con i nuovi giochi gratis mensili offerti da PlayStation Plus, già disponibili da adesso.

La selezione di marzo 2025 appare decisamente interessante, soprattutto per l'inclusione di Dragon Age The Veilguard, dopo poco più di 4 mesi dal lancio ufficiale.

Una evidente dimostrazione di quanto l'ultimo capitolo di BioWare abbia deluso le aspettative a livello di vendite, ma allo stesso tempo una eccellente opportunità per chiunque sia iscritto al servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon), dato che potrete provarlo senza costi aggiuntivi.

Potete riscattare i vostri nuovi omaggi accedendo dalle vostre console PS5 oppure, più comodamente, anche da browser attraverso i seguenti link ufficiali:

PlayStation Plus: giochi gratis di marzo 2025

Ricordo come sempre che tutti questi titoli resteranno vostri per sempre dopo averli riscattati: l'unica condizione per poter continuare a scaricare e giocarli è rimanere iscritti a PlayStation Plus.

Vi consiglio dunque di procedere il prima possibile con il riscatto, così da non rischiare di dimenticarvene, anche se magari non siete interessati a giocarli in questo momento.

Colgo l'occasione per segnalarvi che i giochi gratis di marzo 2025 resteranno disponibili per il riscatto fino al 31 marzo: l'1 aprile sarà infatti il primo martedì del nuovo mese, con un conseguente rinnovo della line-up di titoli gratuiti. E no, non si tratta di un pesce d'aprile anticipato.

Ovviamente ad oggi non sappiamo ancora quali saranno tutti i nuovi omaggi per il prossimo mese, ma vi terremo aggiornati tempestivamente sulle nostre pagine non appena saranno annunciati.

Nel frattempo, vi segnalo che Sony ha già iniziato a distribuire nelle scorse ore l'estensione di 5 giorni per l'abbonamento PlayStation Plus, promessa dopo i disservizi del PSN avvenuti quasi un mese fa.