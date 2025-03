Gli utenti PS Plus stanno ricevendo 5 giorni gratis, dopo quasi un mese dal PSN Down

È proprio il caso di dire "meglio tardi che mai", ma pare che finalmente Sony stia iniziando a distribuire la compensazione promessa ai giocatori iscritti a PlayStation Plus per i server rimasti offline per quasi 24 ore consecutive.

Quasi un mese fa vi avevamo raccontato di un weekend decisamente duro da digerire per i fan PlayStation, con i server rimasti inacessibili per una giornata intera: ciò ha impedito di avviare anche i giochi acquistati in versione digitale, creando non pochi disagi.

Alla fine Sony aveva promesso di distribuire un'estensione di 5 giorni per il servizio in abbonamento come compensazione per i disservizi, senza però fornire date o indicazioni specifiche sulla loro effettiva distribuzione.

Ebbene, Push Square ci segnala che stanno arrivando le prime segnalazioni dei giocatori sulla distribuzione di questi giorni gratuiti: pare che infatti che alcuni utenti iscritti al servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) abbiano già ricevuto il loro regalo.

La distribuzione sembrerebbe però essere graduale e non ha ancora coinvolto tutti i giocatori colpiti dal disservizio: neanche io ho ancora ricevuto i 5 giorni promessi, il che dovrebbe confermare che sarà necessaria un po' di pazienza al riguardo.

Se volete verificare lo stato del vostro abbonamento, non dovete fare altro che effettuare il login su PlayStation Store al seguente indirizzo, fare clic sull'icona del vostro avatar e sull'opzione "Gestione abbonamenti".

Non apparirà alcuna notifica riguardante la distribuzione dei 5 giorni gratuiti, ma potete confrontare la data dell'ultimo pagamento con quella di scadenza per verificare se l'estensione sia effettivamente arrivata.

Personalmente faccio fatica a comprendere come mai sia stato necessario così tanto tempo per la distribuzione di questa piccola estensione, ma l'importante è che i giocatori alla fine stiano ricevendo quanto gli spetta.

Restando in tema con PlayStation Plus, vi ricordo che tra poche ore saranno ufficialmente disponibili i giochi gratis di marzo: c'è anche Dragon Age The Veilguard tra i nuovi omaggi.