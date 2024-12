Dicembre 2024 è stato il peggior mese dell'anno per PlayStation Plus

La nuova selezione di giochi gratis riscattabili su PlayStation Plus Essential ha profondamente deluso gli abbonati, che non hanno ritenuto le scelte del servizio in abbonamento adatte alla celebrazione del 30esimo anniversario.

Già prima della loro effettiva disponibilità erano arrivate feroci accuse alla casa di PlayStation, accusata di menefreghismo e di aver fatto il minimo indispensabile per arrivare al consueto appuntamento mensile.

La conferma di questo mancato apprezzamento della community arriva dagli ultimi dati raccolti da GameInsights su TrueTrophies, che svelano come dicembre 2024 sia stato il peggior mese del 2024 per PlayStation Plus Essential.

Il servizio in abbonamento (trovate gift card per iscrivervi su Amazon) ha fatto registrare il 10.9% di utenti in meno rispetto al mese di novembre, ma anche a livello di download si è registrato il minimo storico annuale.

Dicembre 2024 è stato infatti il mese che ha attirato meno iscritti per i suoi giochi gratis: il titolo più scaricato è stato Aliens Dark Descent, ma i suoi download non sono stati sufficienti per entrare nella top 10 annuale.

Per rendere maggiormente l'idea di quanto il mese attuale sia stato disastroso per il servizio in abbonamento, fino ad ora febbraio 2024 era considerato il mese peggiore, ma anche in quel caso c'era comunque la curiosità di vedere Foamstars in azione al day-one.

Live-service che è stato recentemente reso gratuito, ma anche questa mossa sembra non aver fatto niente per salvare lo "Splatoon saponato" di Square Enix.

E se dicembre 2024 è riuscito ad andare perfino peggio di un mese con un gioco che ha di fatto floppato, vuol dire che qualcosa è andato seriamente storto nella selezione mensile.

O magari la casa di PlayStation ha sopravvalutato l'importanza di It Takes Two che, per quanto abbia vinto un premio GOTY, ha comunque avuto meno download del già citato Aliens Dark Descent.

In ogni caso, Sony farà meglio a tenere in seria considerazione i feedback arrivati dagli utenti, se vorrà assicurarsi di mantenere un buon numero di abbonati per il prossimo anno.

Da domani 17 dicembre saranno invece disponibili i nuovi giochi gratis offerti con PS Plus Extra, ma ricordiamo che già da qualche giorno potete scaricare 3 grandi classici PS2.