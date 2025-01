Fan indignati per l'inclusione di un flop a gennaio su PS Plus

L’annuncio di Sony riguardo i giochi di gennaio 2025 per PlayStation Plus ha scatenato un’ondata di critiche, soprattutto per la presenza di Suicide Squad: Kill the Justice League.

Il titolo, già segnato da un lancio problematico e da un supporto ormai interrotto (anche se lo trovate ancora su Amazon), ha fatto discutere molti abbonati, che si chiedono quale valore possa aggiungere all’offerta mensile.

Del resto, il gioco è da poco stato venduto a una cifra davvero ridicola, ragion per cui la sua inclusione nel PS Plus ha fatto alzare più di un sopracciglio. Ad aggravare il tutto, il servizio live del gioco terminerà con l’Episodio 8, in uscita questo mese, senza ulteriori aggiornamenti previsti.

La reazione degli abbonati PS Plus non si è quindi fatta attendere: i fan si sono riversati sui social per esprimere il loro disappunto (via Tech4Gamers).

Sui vari social, un utente ha definito la scelta una pessima aggiunta al servizio PS Plus, mentre un altro ha ironizzato, suggerendo di aggiungere anche altri giochi poco apprezzati come Concord e Dustborn per completare il “trio delle delusioni”.

Alcuni abbonati si sono chiesti perché un gioco con una storia così travagliata sia stato scelto, mentre un altro ha proposto di ridurre il costo di PS Plus per saltare del tutto la selezione di questo mese.

Nonostante le polemiche su Suicide Squad, la lineup di gennaio include anche titoli più apprezzati, anche se questa controversia solleva dubbi più ampi sulla strategia di PlayStation Plus nella selezione dei giochi.

Secondo me, offrire un titolo con una reputazione palesemente compromessa potrebbe rischiare di allontanare gli abbonati, danneggiando l’attrattiva del servizio (che già a dicembre aveva floppato agli occhi dei fan).

Con la concorrenza di piattaforme come Xbox Game Pass sempre più forte, Sony potrebbe dover rivedere il suo approccio per mantenere alto il livello di soddisfazione degli utenti.