PlayStation Plus celebra il suo miglior mese del 2024, grazie ai nuovi giochi gratis

Avevamo già avuto la sensazione che ottobre potesse rivelarsi uno dei migliori mesi di sempre per gli utenti iscritti a PlayStation Plus, ma gli ultimi dati hanno confermato che i nuovi giochi gratis hanno portato molto più entusiasmo di quanto si potesse immaginare.

Ricordiamo infatti che gli utenti iscritti a PS Plus Essential possono riscattare già da adesso 3 giochi gratis mensili, tra i quali emergono in particolar modo WWE 2K24 e il remake di Dead Space.

In precedenza, il record di miglior mese dell'anno apparteneva a maggio, grazie al debutto del fenomeno EA Sports FC 24: nessuno dei nuovi giochi gratis è riuscito a superare i suoi numeri, ma una combinazione della line-up ha portato a rendere ottobre un autentico successo.

Secondo gli ultimi dati raccolti da GameInsights e riportati su TrueTrophies, i giochi gratis di ottobre sono stati scaricati il 7.1% di volte in più rispetto alla line-up di maggio.

Nella classifica di giochi gratis più scaricati su PlayStation Plus Essential nel 2024, vediamo infatti WWE 2K24 e Dead Space esordire rispettivamente al quarto e al quinto posto:

PlayStation Plus Essential: giochi gratis più scaricati nel 2024

EA Sports FC 24 | Maggio Harry Potter: Campioni di Quidditch | Settembre Sifu | Marzo WWE 2K24 | Ottobre Dead Space | Ottobre Evil West | Gennaio Foamstars | Febbraio LEGO Star Wars: La Saga degli Skywalker | Agosto Among Us | Luglio Tunic | Maggio

Come potete vedere dalla classifica, ottobre e maggio sono gli unici due mesi che hanno visto l'ingresso di due giochi gratuiti, ma c'è una forbice molto più ridotta tra le posizioni di questo mese.

Anche Doki Doki Literature Club Plus, terzo gioco gratuito di ottobre, è riuscito a guadagnare un rispettabilissimo 18esimo posto: non abbastanza per entrare in top, ma che dimostra l'alta qualità del catalogo di ottobre.

Insomma, gli utenti iscritti al servizio in abbonamento (di cui trovate gift card dedicate su Amazon) stanno avendo modo di divertirsi per questo mese: l'augurio è che anche per novembre e dicembre ci sia una selezione così variegata di grandi titoli.

Restando in tema di novità per gli abbonati, ricordiamo che sono stati annunciati tutti i giochi in arrivo su PlayStation Plus Extra e Premium: saranno disponibili già a partire da domani 15 ottobre.