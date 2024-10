PlayStation Plus, 13 giochi gratis dicono addio a ottobre

Brutte notizie per gli utenti iscritti a PlayStation Plus Extra e Premium: il servizio in abbonamento di casa Sony ha infatti aggiornato a sorpresa il catalogo di giochi gratis in uscita a metà mese, con una nuova aggiunta inaspettata.

Questo mese l'abbonamento perderà diversi giochi interessanti, come ad esempio l'esclusiva LittleBigPlanet 3 — in preparazione all'addio totale allo store dalla fine del mese — Gotham Knights e diversi capitoli di Dragon Quest.

Come segnalato da PlayStation LifeStyle, alla lista si è però aggiunto pochi istanti fa anche Gungrave GORE, adesso segnalato anch'esso in uscita dal servizio dal prossimo 15 ottobre.

L'elenco completo è dunque arrivato a ben 13 giochi gratis rimossi da PlayStation Plus Extra e Premium: trovate la lista aggiornata qui di seguito.

PlayStation Plus: giochi gratis rimossi dal 15 ottobre 2024

Dragon Quest XI S

Dragon Quest Builders

Dragon Quest Builders 2

Dragon Quest Heroes

Dragon Quest Heroes 2

Dragon Quest Heroes 2 Explorer’s Edition

Gotham Knights

Gungrave GORE

LittleBigPlanet 3

R-Type Dimensions

Ultra Street Fighter IV

The Evil Within

Toukiden Kiwami

Ricordiamo che i piani Extra e Premium (trovate gift card dedicate su Amazon) non vi permettono di accedere per sempre al Catalogo Giochi, a differenza di quanto accade con i titoli riscattati su Essential, ma solo finché resteranno disponibili sul servizio.

Di conseguenza, dal 15 ottobre l'unico modo per continuare a giocare a tutti questi titoli sarà averli effettivamente acquistati sul PlayStation Store.

Considerando che manca poco meno di una settimana al refresh del catalogo, non possiamo che consigliarvi di provare Gungrave GORE — e tutti gli altri titoli in lista — prima che sia troppo tardi.

Purtroppo PlayStation Plus Extra e Premium ci hanno abituato a questi scarsi preavvisi: speriamo che per i prossimi mesi non ci siano più sorprese dell'ultima ora.

Ovviamente vi informeremo sulle nostre pagine non appena saranno annunciati tutti i nuovi giochi gratis in arrivo, ma per il momento sappiamo che tra i grandi classici saranno inclusi anche Legacy of Kain e Dino Crisis.