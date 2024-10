PlayStation dice addio a una delle sue esclusive

Continua la serie di videogiochi che lasceranno per sempre il mondo dei videogiochi, almeno in forma digitale, perché PlayStation ha annunciato che LittleBigPlanet 3 e tutti i DLC della serie verranno rimossi dal PlayStation Store il 31 ottobre 2024.

Già qualche mese fa erano stati chiusi i server del titolo, e tra poche settimane arriverà ufficialmente l'ultimo giorno dell'esclusiva PlayStation (che trovate in formato fisico su Amazon).

Advertisement

Questa decisione segna la fine della disponibilità del popolare platform per PS4, sviluppato da Sumo Digital, e dei contenuti aggiuntivi che hanno accompagnato la serie nel corso degli anni (tramite VGC).

Valido l'8 e il 9 Ottobre - Risparmia su centinaia di prodotti! Non perdere il grande evento di Amazon! Scopri le ultime grandi offerte su Amazon con sconti fino al 70%! Scopri le offerte



Secondo quanto dichiarato da Sony, chiunque possieda già LittleBigPlanet 3 o i suoi DLC, o effettui l'acquisto prima della rimozione, potrà comunque accedere ai contenuti dopo che saranno stati tolti dallo store. Tuttavia, le nuove vendite del gioco e dei DLC saranno interrotte.

Media Molecule, lo studio che ha creato l'originale LittleBigPlanet, ha condiviso su X un messaggio commovente, ricordando quanto il franchise sia stato importante per loro.

Questo contenuto è ospitato su una piattaforma esterna. Per visualizzarlo, è necessario accettare i cookie - X.com

«LittleBigPlanet ci ha plasmato come studio e rimane una parte importante di chi siamo. Saremo sempre grati per il gioco e per la comunità incredibile che ha ispirato», ha detto l'azienda nel comunicato.

Uscito in origine nel 2014 per PS3 e PS4, LittleBigPlanet 3 è attualmente disponibile per gli abbonati a PlayStation Plus Extra e Premium all'interno del Catalogo Giochi, per altro.

A questo punto aspettiamo il prossimo progetto di Sumo Digital con una certa curiosità. Una cosa di cui sappiamo ancora pochissimo, se non per una sezione dell'annuncio di lavoro che afferma che il potenziale nuovo dipendente lavorerà "strettamente con il team di programmazione per definire e promuovere requisiti tecnici e standard per la nuova IP di Media Molecule."

Parlando di giochi che spariscono, di recente anche un gioco Pokémon e uno di Sonic sono stati rimossi per sempre dagli store.