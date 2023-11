PlayStation, i live service sono a rischio: confermati 6 su 12 rinvii

Sembra che PlayStation abbia deciso di prendersi delle dovute riflessioni sull'effettivo stato dei suoi giochi live service in sviluppo, annunciando una quantità impressionante di rinvii in tal senso.

Sappiamo infatti che Sony ha deciso di puntare fortemente sui giochi da poter supportare a lungo per il suo futuro: proprio questo era uno dei cavalli di battaglia di Jim Ryan, che aveva portato anche all'acquisizione di Bungie per le loro competenze nel settore.

Eppure, nelle ultime settimane sono emersi report decisamente preoccupanti su questa svolta: diversi report avevano infatti parlato di una preoccupazione di diversi sviluppatori interni, confermati successivamente da ulteriori testimonianze.

I PlayStation Studios hanno infatti dimostrato di essere maestri nella produzione di giochi single player, come il recentissimo Marvel's Spider-Man 2 (che trovate su Amazon): la svolta di Sony, inevitabilmente, pare non aver trovato il favore di tutti i team e richiede i giusti tempi di assestamento.

Nell'ultima consueta earnings call della compagnia, come segnalato da VGC, c'è stata anche l'opportunità di approfondire proprio questa situazione: il COO e CFO Hiroki Totoki ha chiarito che Sony continua a puntare fortemente su questa svolta, ma che sarà necessario più tempo del previsto.

Di conseguenza, sono stati confermati ben 6 su 12 rinvii di videogiochi live service in sviluppo: di questi, 6 saranno rilasciati durante l'anno fiscale 2025, salvo naturalmente ulteriori rinvii.

E per l'altra metà? Hiroki Totoki ha detto solamente che «ci stiamo lavorando»: un aggiornamento che non sembra esattamente incoraggiante per il loro futuro.

Il COO e CFO ha comunque specificato che questo cambio di strategia servirà ad assicurare la massima qualità possibile ai live service in questione, implicando di fatto che qualcosa pare non aver funzionato durante la gestione dello sviluppo.

Attendiamo dunque ulteriori aggiornamenti al riguardo, cogliendo l'occasione per ricordarvi che tra questi titoli in questione dovrebbe esserci anche il misterioso multiplayer di The Last of Us.

Nonostante le diverse indiscrezioni al riguardo, il game director ha effettivamente lasciato intendere che sta ancora lavorando a questo progetto, ma alla luce dell'ultimo report non possiamo sapere con certezza quando e se vedrà la luce.