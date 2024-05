PlayStation Days of Play, sbuca una data per i nuovi sconti

Le promozioni annuali di Sony per la PlayStation di quest'anno, ossia i Days of Play 2024, dovrebbero iniziare la prossima settimana, il 29 maggio.

Anche stavolta Sony darà il via a promozioni speciali per le sue console PlayStation (che trovate su Amazon).

Secondo il noto leaker di offerte “Billbil-kun” (via Wccftech), i Days of Play di quest'anno inizieranno la prossima settimana e dovrebbero durare tra i 10 e i 14 giorni.

Ricordiamo che lo scorso anno le promozioni sono durate dieci giorni su PlayStation Plus, PlayStation Gear, direct.playstation.com e PlayStation Store, oltre a offerte aggiuntive disponibili presso i rivenditori aderenti.

I dettagli ufficiali sulle offerte di quest'anno non sono ancora stati condivisi, ma il leaker è riuscito a trovare il nuovo logo di Days of Play 2024 (l'immagine è quella di copertina, con Astro Bot).

Ma non solo: si prevede che Sony offrirà sconti su tutti i livelli PS Plus di circa il 25%.

«Se la promozione valida durante i Days of Play 2023 si ripeterà questa volta, l'abbonamento annuale dovrebbe avere uno sconto immediato di circa -25% che riguarderebbe tutti i livelli Essential, Extra e Premium/Deluxe», scrive il leaker.

Altre offerte includono risparmi su console PS5, controller PS5 DualSense e titoli software selezionati.

Probabilmente, Sony annuncerà ufficialmente le promozioni di Days of Play di quest'anno già nei prossimi giorni (o magari nelle prossime ore), quindi restate in zona per le conferme del caso.

