PlayStation Store, torna "Il Pianeta degli Sconti" con offerte fino al 95%: ecco le migliori

Su PlayStation Store fa ufficialmente il suo ritorno "Il Pianeta degli Sconti", una delle promozioni più apprezzati dai fan che include tantissimi giochi in offerta a piccoli prezzi.

Da questo momento potrete dunque approfittare di offerte fino al 95% su alcuni dei videogiochi più apprezzati dai fan su PS5 e PS4, senza dover alleggerire eccessivamente il vostro portafogli virtuale (trovate una gift card dedicata su Amazon).

Potete trovare sia produzioni tripla-A che alcune "perle nascoste" da non lasciarvi scappare: di seguito troverete una nostra selezione con le migliori offerte disponibili su PlayStation Store, così da aiutarvi nella vostra scelta.

Il Pianeta degli Sconti: migliori offerte su PS Store

Alan Wake Remastered a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% Atomic Heart a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50%

a 34,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 50% Batman: Arkham Collection a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87%

a 7,79€ (anziché 59,99€) - Sconto dell'87% Call of Duty: Modern Warfare III Cross-Gen a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40%

a 47,99€ (anziché 79,99€) - Sconto del 40% Dead Space Digital Deluxe a 31,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 65%

a 31,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 65% Deathloop Deluxe Edition a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80%

a 17,99€ (anziché 89,99€) - Sconto dell'80% Demon's Souls Digital Deluxe a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40%

a 59,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 40% Dragon Age Inquisition GOTY a 3,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 90%

a 3,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 90% Dragon Quest XI S Definitive a 23,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 40%

a 23,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 40% Doom Eternal Deluxe Edition a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75%

a 17,49€ (anziché 69,99€) - Sconto del 75% EA Sports FC 24 Ultimate a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60%

a 43,99€ (anziché 109,99€) - Sconto del 60% Fallout 76 a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75%

a 9,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 75% God of War III Remastered a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50%

a 9,99€ (anziché 19,99€) - Sconto del 50% Hogwarts Legacy: Digital Deluxe a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50%

a 42,49€ (anziché 84,99€) - Sconto del 50% LEGO Marvel Super Heroes a 3,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 90%

a 3,99€ (anziché 39,99€) - Sconto del 90% Lies of P Deluxe Edition a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% One Piece Odyssey a 14,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 79%

a 14,69€ (anziché 69,99€) - Sconto del 79% Persona 3 Reload a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30%

a 48,99€ (anziché 69,99€) - Sconto del 30% Raccoon City Edition (Resident Evil 2+3) a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75%

a 14,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 75% Resident Evil 7 Gold + Village Gold a 29,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 63%

a 29,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 63% Returnal Digital Deluxe a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45%

a 49,49€ (anziché 89,99€) - Sconto del 45% Salt and Sanctuary a 1,79€ (anziché 17,99€) - Sconto del 90%

a 1,79€ (anziché 17,99€) - Sconto del 90% Sniper Elite 4 Digital Deluxe a 4,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 95%

a 4,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 95% Tales of Zestiria a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90%

a 2,99€ (anziché 29,99€) - Sconto del 90% Star Wars Jedi: Survivor Deluxe a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50%

a 49,99€ (anziché 99,99€) - Sconto del 50% The Dark Pictures Anthology: House of Ashes a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67%

a 9,89€ (anziché 29,99€) - Sconto del 67% The Last of Us Parte I a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38%

a 49,59€ (anziché 79,99€) - Sconto del 38% Unicorn Overlord a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25%

a 44,99€ (anziché 59,99€) - Sconto del 25% XCOM 2 a 2,49€ (anziché 49,99€) - Sconto del 95%

La nuova promozione include più di 2000 giochi in offerta, dunque per ovvi motivi il nostro elenco deve essere considerato come una selezione parziale: vi consigliamo come sempre di consultare tutti i dettagli al seguente indirizzo.

Tutte le offerte de Il Pianeta degli Sconti termineranno tra due settimane: per la precisione, non saranno più disponibili a partire da giovedì 6 giugno. L'unica eccezione riguarda la Ultimate Edition di EA Sports FC 24 che curiosamente resterà in offerta solo fino al 30 maggio.

Ma se siete ancora a caccia di ulteriori offerte, vi segnaliamo che sono ancora disponibili gli sconti dedicati alle migliori perle indie, mentre tra pochissime ore terminerà l'iniziativa "Grandi giochi, grandi affari".