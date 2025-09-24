Hideo Kojima non smette mai di sorprendere e, durante il recente evento Beyond the Strand, ha finalmente mostrato un’anteprima del suo prossimo progetto in collaborazione con PlayStation, ovvero Physint.

Ma più che un semplice reveal, il breve filmato ha acceso immediatamente le speculazioni: abbiamo appena assistito al primo sguardo su un gioco per PlayStation 6?

Nel corso della presentazione, Kojima ha mostrato un facial animation test di uno dei personaggi del gioco, e il risultato è stato a dir poco impressionante. I modelli poligonali, l’illuminazione e il dettaglio delle espressioni facciali hanno lasciato molti con la sensazione che si stesse osservando una vera persona in movimento.

Questo ha spinto diversi commentatori a ipotizzare che quanto mostrato non fosse solo una demo tecnica generica, ma una dimostrazione di ciò che Physint potrebbe offrire su hardware di nuova generazione.

Del resto, lo stesso Kojima ha dichiarato più volte che il gioco è ancora a 5 o 6 anni di distanza dal completamento. Se i rumor su un’uscita di PlayStation 6 nel 2027 si riveleranno corretti, significherebbe che Physint potrebbe arrivare attorno al 2030 come uno dei titoli di punta per la nuova console.

Non sorprende quindi che la qualità grafica mostrata sembri andare ben oltre le possibilità delle attuali macchine da gioco.

Durante l’evento, Kojima ha anche confermato i primi nomi del cast: Charlee Fraser, Don Lee e Minami Hamabe, quest’ultima nota per il suo ruolo nell’acclamato Godzilla Minus One.

Che si tratti di PS6 o meno, una cosa è certa: Physint sarà un progetto enorme e probabilmente uno dei giochi più ambiziosi mai creati da Kojima Productions. Se questo è davvero il futuro della grafica su console, l’attesa sarà lunga, ma forse anche giustificata.

