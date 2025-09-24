Come avevamo già anticipato sulle nostre pagine, Sony ha confermato un nuovo e atteso appuntamento con il State of Play, pronto a svelare le prossime novità in arrivo su PS5.

Questa volta sappiamo che ci aspettano oltre 35 minuti di annunci e sorprese, con contenuti provenienti dagli sviluppatori di tutto il mondo. L'evento ci offrirà nuovi sguardi su titoli third-party e indie molto attesi, insieme ad aggiornamenti dai team di PlayStation Studios.

La serata sarà impreziosita da un approfondimento su Saros, il misterioso nuovo progetto di Housemarque in uscita il prossimo anno, che verrà mostrato con quasi cinque minuti di gameplay catturato su PS5.

Insomma, ci sono tutti i presupposti per uno show ricco di contenuti, con una durata complessiva di poco più di 35 minuti, pensata per tenere i fan incollati allo schermo.

Prodotto in caricamento

L'appuntamento è fissato per oggi, 24 settembre, alle ore 23.00 italiane: come sempre, sarà una di quelle notti in cui i fan PlayStation vorranno fare le ore piccole.

Potrete seguire lo State of Play sia su YouTube che su Twitch. Sony ha confermato che la trasmissione sarà disponibile solo in lingua inglese, senza traduzione italiana.

Per comodità, potete anche vederlo direttamente da questa notizia, grazie al video in embed qui di seguito:

Basterà tornare su questa pagina pochi minuti prima dell'inizio e godersi lo spettacolo in diretta.

Questa volta non si tratterà di semplici aggiornamenti generici: Sony promette nuovi trailer, scene di gameplay e annunci per alcuni dei giochi più attesi del prossimo futuro, con particolare attenzione ai progetti delle terze parti e alle produzioni indipendenti.

Come sempre, la redazione di SpazioGames.it seguirà l'evento in tempo reale per portarvi subito tutte le notizie più interessanti dallo State of Play.