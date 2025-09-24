Yakuza Kiwami 3 è finalmente realtà. Durante l’ultimo RGG Summit, Ryu Ga Gotoku Studio ha annunciato ufficialmente il remake completo di Yakuza 3, confermando contestualmente la data di uscita: il gioco arriverà il 12 febbraio 2026 su PS5, Xbox Series X|S, Switch 2, PS4 e PC via Steam.

Una notizia che non sorprende del tutto, visto che il titolo era trapelato brevemente su alcuni listini digitali la scorsa settimana, ma che adesso è finalmente ufficiale.

Come i precedenti Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2, anche questo remake sarà costruito interamente da zero, sfruttando il Dragon Engine introdotto con Yakuza 6.

Non si tratta quindi di un semplice remaster: Yakuza Kiwami 3 presenterà un comparto grafico fortemente migliorato, nuove scene di storia per approfondire la trama e persino una nuova avventura spin-off intitolata Yakuza 3 Gaiden: Dark Ties, interamente incentrata sull’antagonista Yoshitaka Mine.

Entrambi i titoli saranno venduti in bundle, ampliando ulteriormente l’offerta per i fan della serie.

La storia seguirà nuovamente le vicende di Kazuma Kiryu a Kamurocho, il quartiere ispirato al Kabukicho di Tokyo, e introdurrà l’ambientazione di Ryukyu, situata a Naha nella Prefettura di Okinawa.

Confermata la presenza sia del doppiaggio giapponese che di quello inglese, una scelta pensata per avvicinare ancora di più il pubblico occidentale alla saga.

Un altro dettaglio importante riguarda il cast: l’attore giapponese Teruyuki Kagawa interpreterà Go Hamazaki, sostituendo il modello originale del personaggio, mentre Rikiya Shimabukuro sarà interpretato da Show Kasamatsu, noto per il suo ruolo di Sato in Tokyo Vice.

Infine, Sega ha confermato che i precedenti Yakuza Kiwami e Yakuza Kiwami 2 arriveranno su Switch 2 il 13 novembre, con un upgrade pack scontato per chi possiede già la versione Switch.