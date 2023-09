Xbox Game Pass aumenterà di prezzo in futuro: «È inevitabile» per Phil Spencer

Microsoft ha ormai deciso di rendere Xbox Game Pass la vera e propria punta di diamante dell'ecosistema videoludico delle console Xbox: il servizio in abbonamento è ormai diventato quasi imprescindibile per tutti i fan, con un catalogo di titoli davvero difficile da imitare.

Insieme ad alcuni dei migliori giochi di terze parti in circolazione, Game Pass Ultimate (lo trovate su Amazon) propone anche tutti i titoli degli Xbox Game Studios direttamente al day one, consentendo così di giocare a esclusive come Starfield fin dal primo giorno di lancio.

Gli ultimi leak ci hanno svelato che portare un videogioco sul catalogo in abbonamento non è affatto un'operazione economica: per questo motivo, è facile comprendere come mai già lo scorso luglio la casa di Redmond abbia deciso di aumentare il prezzo del servizio, chiedendo 2 euro in più al mese.

E purtroppo, pare che i rincari siano destinati a farsi nuovamente vivi nel prossimo futuro: ad aver messo in allarme i fan è stato lo stesso Phil Spencer, in un'intervista rilasciata al portale giapponese Game Watch (via eXputer):

«Nonostante la premessa principale sia di garantire un maggior valore [a Xbox Game Pass], credo sia inevitabile che il prezzo aumenterà in futuro. Abbiamo già recentemente aumentato il prezzo una volta, ma abbiamo preso tale decisione dopo attente considerazioni. Crediamo sia importante fornire servizi che siano riconosciuti di un valore adeguato, anche se i prezzi dovessero aumentare».

Insomma, il ragionamento del capo di Xbox appare molto semplice: dato che Microsoft è sempre al lavoro per garantire il miglior servizio possibile, a volte potrebbe essere necessario dover ritoccare leggermente i prezzi per rientrare dalle spese.

Ma allo stesso tempo, non si procederà ad aumenti di prezzo "per capriccio", ma la casa di Redmond si assicurerà sempre che l'aumento sia corrispondente al valore effettivo di Xbox Game Pass Ultimate.

Ed effettivamente, l'ultimo aumento di prezzo non aveva neanche scatenato molte polemiche. A differenza di quanto fatto, per esempio, con l'ultimo aumento dei rivali su PlayStation Plus, ingiustificato secondo molti fan.

Chiaramente, Phil Spencer non ha anticipato se e quando arriverà questo «inevitabile» aumento di prezzo, ma l'ipotesi è che possa essere legato all'ingresso dei giochi Activision Blizzard: l'acquisizione è arrivata a un vero punto di svolta. In ogni caso, vi terremo prontamente aggiornati se dovessero esserci novità.