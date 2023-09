Phantom Liberty è già diventato "next-gen" grazie ai fan

Phantom Liberty sarà disponibile solo su PC, PS5 o Xbox Series X|S il 26 settembre prossimo, assieme a un nuovo update per Cyberpunk 2077, ma a quanto pare qualcuno lo già reso più bello da vedere.

Il DLC del titolo dello studio polacco di CDPR, che potete trovare su Amazon, arriverà infatti tra pochissimo.

Il contenuto aggiuntivo sarà infatti decisamente ricco e corposo e metterà anche a dura prova i PC più avanzati.

Nonostante ciò, come riportato anche da Wccftech è stato pubblicato un nuovo video che mostra l'espansione di Cyberpunk 2077 in esecuzione con più di 30 mod con path tracing a risoluzione 4K. Trovate il filmato poco sotto, nel consueto player dedicato.

In vista dell'uscita globale di Phantom Liberty, prevista per domani, lo YouTuber e artista digitale tedesco "Digital Dreams" ha infatti pubblicato un video di gameplay del gioco eseguito con la sua configurazione high-end e il suo preset ReShade "Beyond All Limits", oltre a numerose altre mod.

Il risultato è davvero sbalorditivo e mostra ciò che una configurazione potente può raggiungere. Gli interessati possono scaricare il preset ReShade del creatore tramite il suo account Patreon. L'elenco completo delle mod utilizzate è invece disponibile su NexusMods.

Phantom Liberty sarà in ogni caso accompagnato dall'update 2.0 disponibile per tutti i giocatori, che inserirà tante novità all'interno di Cyberpunk 2077 che recentemente sono state raccolte tutte in una comoda infografica.

Ma non solo: i giocatori che si sono tuffati nel nuovo aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 hanno notato un minigame inedito che omaggia gli sparatutto anni '90.

Per concludere, alcuni giorni fa un altro giocatore del titolo targato CD Projekt RED ha invece condiviso un video di confronto che mostra quanto il gioco sia migliorato rispetto alla sua prima e discussa uscita di qualche anno fa.