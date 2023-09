Quanto è cambiato Cyberpunk 2077 con gli anni? Un video lo svela

L'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 è uscito, e ora un video ci mostra le differenze del caso.

Il titolo di CD Projekt (che trovate su Amazon) ha infatti ricevuto - oltre al DLC Phantom Liberty - anche un importante update.

L'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 è uscito a fine settembre e, a quanto pare, ha cambiato un bel po' le carte in tavola.

Ora, come riportato da Game Rant, un giocatore di Cyberpunk 2077 ha condiviso un video di confronto che mostra quanto il gioco sia migliorato rispetto alla sua prima e discussa uscita.

Questo filmato di 7 minuti offre uno sguardo rivelatore sulla trasformazione del gioco di CDPR, lasciando i giocatori desiderosi di avventurarsi ancora una volta tra le strade di Night City.

L'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 rinnova in ogni caso il sistema di polizia del gioco e apporterà importanti modifiche all'intelligenza artificiale dei combattimenti.

Il confronto fianco a fianco non mostra solo i miglioramenti grafici, ma anche una giocabilità più fluida e meccaniche più raffinate, come la possibilità di sparare mentre si è in sella a una moto, cosa che, sorprendentemente, non era possibile fare al momento dell'uscita del gioco.

Sebbene il video evidenzi anche alcuni dettagli minori che potrebbero essere migliorati in futuro, nel complesso sottolinea l'impegno di CD Projekt nel risolvere i difetti del titolo base.

Gli aggiornamenti principali, gli hotfix e anche il DLC Phantom Liberty, insieme all'aggiornamento 2.0 e a tutti i suoi miglioramenti, hanno quindi svolto un ruolo fondamentale nello "stabilizzare" l'esperienza di gioco e nel migliorarne la qualità grafica complessiva.

Inoltre, l'update in questione contiene oltre 100 nuovi oggetti - armi, e tanto altro ancora.

Restando in tema, di recente il gioco di CDPR ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.

Infine, ricordiamo anche che alcune settimane fa qualcuno ha deciso di dare vita a ben tre nuove missioni della trama principale del gioco.