Cyberpunk 2077 V2.0 metterà davvero a dura prova i vostri PC

L'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 potrà utilizzare fino al 90% delle CPU a 8 core e può surriscaldare i sistemi PC.

Il titolo di CD Projekt (che trovate su Amazon) sta infatti per ricevere non solo il DLC Phantom Liberty, ma anche un importante update.

L'Update 2.0 di Cyberpunk 2077 uscirà infatti a fine settembre e, secondo Filip Pierscinski, programmatore principale della scena di CDPR, stresserà pesantemente sia la CPU che la GPU.

Come riportato anche da DSO Gaming, Pierscinski ha affermato che questa nuova versione di CP2077 può utilizzare fino al 90% delle moderne CPU a otto core.

Per questo motivo, ha suggerito ai giocatori di PC di controllare i propri sistemi per verificare la stabilità e i problemi di surriscaldamento.

Ad essere onesti, questo non è una sorpresa: Cyperpunk 2077 V2.0 sfrutterà appieno il path tracing e apporterà importanti miglioramenti a numerosi sistemi di gioco.

In altre parole, sì, potrebbe aumentare l'utilizzo complessivo della CPU e i giocatori su PC dovrebbero essere preparati a questa eventualità.

Inoltre, prima di iniziare a lamentarsi degli arresti anomali, sempre i giocatori dovrebbero controllare che i loro sistemi non presentino problemi di stabilità.

Già in occasione dell'uscita di The Last of Us Part I - che al momento del lancio metteva sotto stress la CPU durante la procedura di precompilazione degli shader per oltre 30 minuti - molti giocatori hanno dovuto fare i conti con la propria configurazione.

Per questo motivo, l'update in arrivo questo potrebbe causare diversi crash su sistemi PC instabili.

Da quello che sappiamo, l'aggiornamento 2.0 di Cyberpunk 2077 rinnoverà in ogni caso il sistema di polizia del gioco e apporterà importanti modifiche all'intelligenza artificiale dei combattimenti. Inoltre, conterrà oltre 100 nuovi oggetti - armi, e tanto altro ancora.

Ma non solo: di recente il gioco di CDPR ha ricevuto un'impressionante mod in terza persona che consente di esplorare Night City da una prospettiva completamente nuova.

Ricordiamo anche che alcune settimane fa qualcuno ha deciso di dare vita a ben tre nuove missioni della trama principale del gioco.