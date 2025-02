Perché non portarsi a casa... un Pokémon a grandezza naturale (per $320)?

Che a noi videogiocatori piaccia collezionare un po' di tutto, a tema con i nostri titoli preferiti, lo sanno anche i muri. E di sicuro lo sa anche il Pokémon Center in Giappone, che ha annunciato un lancio davvero peculiare per i fan della saga dei mostriciattoli: dal 6 febbraio alle 10:00 ora locale lancerà il più grande peluche Pokémon a grandezza naturale mai realizzato.

Si tratta di un Gardevoir alto 160 cm, corrispondente alle dimensioni ufficiali del Pokédex, al prezzo di ¥49.500 (circa $320, o circa 307€ al cambio attuale).

Questo peluche di Gardevoir, pesante circa 5 kg, si aggiungerà così alla collezione di oltre 20 specie di Pokémon a grandezza naturale già vendute dal Pokémon Center, tra cui Porygon, Mareep e Wailord. La peculiarità, in questo caso, è data dalla "statura", considerando che non era mai stato prodotto un Pokémon così alto.

Le immagini che hanno accompagnato l'annuncio, e che vi proponiamo qui sotto, rendono abbastanza bene l'idea – considerando che il peluche è così grande che in pratica potreste prendere un caffè insieme al bar e nessuno (più o meno, ecco...) batterebbe ciglio.

L'annuncio arriva mentre c'è anche il Pokémon Center pop-up store che si prepara a tornare all'ExCel di Londra per i Campionati Internazionali Europei Pokémon 2025 il prossimo mese. E le richieste per visitarlo sono così alte che gli organizzatori hanno dovuto contingentarle, bloccando gli slot. Se non è febbre da Pokémon questa...

A proposito della saga, nel corso di quest'anno i videogiocatori dovrebbero vedere il ritorno con Leggende Pokémon Z-A, che a questo punto immagino sarà destinato a Nintendo Switch 2.

Per ogni approfondimento sul gioco, fate riferimento alla nostra scheda. Se invece dovete ancora recuperare i giochi usciti sulla prima Switch, potete ancora trovarla su Amazon – anche se non tutti sono stati rose e fiori.