Perché manca la categoria Miglior Remake ai The Game Awards? Risponde Keighley

Le nomination per i The Game Awards 2023 sono state rese note ormai diversi giorni fa, in attesa delle premiazioni previste per il prossimo 7 dicembre.

Da poco, quindi, sono stati quindi ufficializzati tutti i giochi candidati ai The Game Awards 2023 (sebbene ci siano quelli che hanno ottenuto più nomination).

Tra questi vi sono anche grandi assenti come Starfield, il quale non è riuscito a convincere a pieno i giurati, visto che il titolo Bethesda e Xbox ha ricevuto una sola nomination.

Ora, però, come riportato anche da VGC, il conduttore e produttore dei The Game Awards Geoff Keighley ha dichiarato che erano state ipotizzate due categorie extra per le nomination, ma che queste non sono state aggiunte.

Keighley ha reso noto di aver preso in considerazione altri premi da aggiungere allo show, tra cui quello per il miglior remake e quello per il miglior attore non protagonista.

Durante un recente Q&A su Twitch, è stato chiesto al noto conduttore se ci sono piani per nuove categorie di premi ai The Game Awards. Keighley ha risposto che quest'anno non ci sono nuove categorie, ma che l'idea di aggiungerne di nuove viene discussa regolarmente.

«Quest'anno non ci sono novità», ha detto. «Ho visto gente online dire 'perché non avete una categoria Best DLC', che è un po' come la categoria Ongoing Game».

E ancora: «L'altra cosa che la gente chiede sempre è perché non abbiamo una categoria come Miglior Remake o Remaster. Ne abbiamo parlato. Credo che la domanda sia: ci sono cinque remake straordinari ogni anno?»

«Alcuni anni ci sono, nel 2023 ce ne sono stati di straordinari, ovviamente Resident Evil 4 è stato nominato gioco dell'anno [...] La domanda che ci si pone è: questi remake non possono essere candidati come gioco dell'anno?»

«Quindi sì, quest'anno non ci sono novità per quanto riguarda le categorie, ma è sicuramente qualcosa di cui parliamo ogni anno e cerchiamo di valutare il modo migliore per farlo», ha concluso Keighley.

A fronte di ciò, non è da escludere che ai TGA 2024 possano esserci nuove categorie, inclusa appunto quella per il Miglior Remake/Remaster. Staremo a vedere.

Restando in tema, sempre il conduttore dei The Game Awards ha dichiarato che quest'anno la sicurezza sarà rafforzata per evitare un'altra invasione di palco.

