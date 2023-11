The Game Awards dicono basta alle "sorprese" indesiderate

Pochi giorni fa sono state rivelate le nomination ai The Game Awards, in attesa delle premiazioni previste per il prossimo 7 dicembre, sebbene ora è arrivata una notizia che rassicurerebbe circa le eventuali incursioni sgradite sul palco.

Durante l'edizione 2022, infatti, "Bill Clinton" è diventato suo malgrado protagonista della kermesse, grazie ad un ragazzo che ha fatto irruzione sul palco.

Il cosiddetto "disturbatore", che ha un passato e una storia particolare, che sono emersi poche ore dopo l'evento dando spessore a un meme che ha tenuto banco per settimane, nonostante un evento del genere sia accaduto anche altre volte.

Ora, però, come riportato anche da VGC, il conduttore e produttore dei The Game Awards Geoff Keighley ha dichiarato che quest'anno la sicurezza sarà rafforzata per evitare un'altra invasione di palco.

Gli incidenti hanno sollevato preoccupazioni per la sicurezza di Keighley e degli altri ospiti che salgono sul palco per consegnare e ricevere i premi, oltre che discutere dei giochi in uscita.

In un recente Q&A su Twitch, è stato chiesto a Keighley se avrebbe adottato maggiori misure di sicurezza per i TGA di quest'anno, per evitare un terzo incidente di invasione del palco.

Keighley ha risposto di sì, ma non ha voluto entrare nei dettagli per evitare che gli aspiranti invasori conoscessero in anticipo i piani di sicurezza.

«Sì, lo stiamo facendo», ha risposto. «Non vogliamo parlare di queste cose pubblicamente, solo perché si tratta di sicurezza».

«Abbiamo sicuramente dei piani e stiamo cercando di fare tutto il possibile per tenere al sicuro me, ma anche tutti coloro che guardano lo spettacolo, il pubblico, le persone che partecipano allo spettacolo e tutto il resto. È sicuramente qualcosa a cui stiamo pensando. Apprezziamo la preoccupazione».

E ancora: «Credetemi, è una cosa che ci sta molto a cuore, ma vogliamo anche mettere in scena un grande spettacolo che celebri questi giochi e che celebri il nostro amore per i videogiochi, quindi anche questa è una cosa importante da tenere a mente.».

Restando in tema, se nelle scorse ore sono stati ufficializzati tutti i giochi candidati ai The Game Awards 2023: ma quali sono quelli che hanno ottenuto più nomination?

Inoltre, Starfield non è riuscito a convincere i giurati dei The Game Awards 2023, visto che il titolo di Bethesda e Xbox ha ricevuto una sola nomination.

