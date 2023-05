Perché Final Fantasy XVI è esclusiva PS5? Arriva la risposta

Final Fantasy XVI è uno dei titoli più attesi delle prossime settimane, atteso in esclusiva assoluta su console PS5.

Mettendo un attimo da parte il sequel di Final Fantasy VII Remake (trovate l’edizione Intergrade a prezzo basso su Amazon), i fan aspettano con ansia il sedicesimo capitolo del franchise.

Advertisement

Proprio in queste ore sulle pagine di SpazioGames vi abbiamo mostrato il nostro ultimo provato, in grado di farci assaggiare la qualità del gioco finale.

Ora, come riportato anche da TweakTown , è stato spiegato perché il gioco è, di fatto, un'esclusiva PlayStation.

Square Enix si sarebbe infatti rivolta a diverse aziende per lo sviluppo e la concessione di licenze per Final Fantasy XVI, ma alla fine ha scelto di rendere il gioco esclusivo per PS5 poiché Sony ha fatto l'offerta migliore.

In una recente intervista con Game Informer, il producer Yoshi-P ha parlato del processo che la Creative Business Unit III di Square Enix segue per concludere questi accordi.

«Final Fantasy è uno dei franchise più importanti di Square Enix, insieme a Dragon Quest e alla serie Kingdom Hearts. Quando iniziamo lo sviluppo, ci rivolgiamo a più piattaforme, a più aziende, per la pubblicazione del gioco. E quando ci rivolgiamo a loro, ci rispondono con le loro offerte».

Da quello che abbiamo visto, Square Enix ha effettivamente sfruttato la potenza della PlayStation 5 per offrire uno dei titoli più belli mai apparsi sulla console fino ad oggi.

Yoshi-P dice anche che sviluppare per una sola piattaforma aiuta davvero a semplificare la produzione di contenuti.

«Detto questo, dal punto di vista degli sviluppatori e dei programmatori, limitare lo sviluppo a un solo sistema non solo ci rende più facile, ma ci permette di ottimizzarlo. E questo ci permette di massimizzare le prestazioni per quell'unico sistema, perché ci concentriamo solo su quello».

Mesi fa il director Hiroshi Takai ha spiegato che il gioco può puntare tutto sulla grafica «solo grazie a PS5».

In attesa di scoprirne di più sul titolo, Square ha già avuto di recente la possibilità di pubblicare tanti nuovi video gameplay a tema, i quali ci hanno mostrato anche i poteri e le abilità sbloccabili.

Per concludere, Final Fantasy XVI a quanto pare riceverà una demo gratuita molto presto.