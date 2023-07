Perché F-Zero non è più tornato? "Colpa" di Mario Kart

Tra le saghe Nintendo più apprezzate dai fan storici, ma rimaste dormienti troppo a lungo, un posto in prima fila è sicuramente occupato da F-Zero, la saga racing futuristica ormai assente dal mercato da quasi 20 anni.

Grazie alla serie Super Smash Bros. (trovate Ultimate su Amazon), il protagonista Captain Falcon è ormai diventato uno dei volti più iconici in casa Nintendo, ma evidentemente ciò non è mai stato sufficiente dal giustificare un nuovo capitolo della serie.

Un'assenza così longeva da aver perfino spinto un fan a diventare azionista di Nintendo, solo per potergli domandare di persona che fine avesse fatto F-Zero, senza purtroppo ricevere alcuna risposta soddisfacente.

Ma come mai la grande N non ha mai pensato di riportare in vita la saga su Switch? Secondo l'opinione di Takaya Imamura, l'artista che ha dato vita a Captain Falcon, il "vero" colpevole potrebbe essere... Mario Kart.

In un'intervista rilasciata a VGC (via Nintendo Life), il papà di F-Zero sostiene che Nintendo potrebbe non voler rischiare una concorrenza interna tra titoli di corse su Switch, dato che Mario Kart 8 Deluxe è già un incredibile successo:

«Credo sia perché Mario Kart è il gioco di corse più popolare di Nintendo, e un nuovo F-Zero costerebbe loro una fortuna».

Sarebbe, insomma, tutta una questione di un calcolo tra rischio e benefici: investire su un nuovo capitolo di F-Zero potrebbe rivelarsi troppo pericoloso, considerando che la saga con Mario è ancora oggi bestseller su Switch.

Motivo per il quale, come suggerito da alcune indiscrezioni, la casa di Kyoto potrebbe decidere di puntare su un porting o una rimasterizzazione di uno dei capitoli più amati: l'indiziato principale in tal senso sarebbe F-Zero GX, che secondo un rumor sarebbe in sviluppo presso Next Level Games.

Le possibilità invece di vedere questo capitolo in arrivo su Switch Online sono quasi nulle: Nintendo ha infatti ribadito di non avere alcuna intenzione di portare i giochi GameCube sul servizio, proseguendo la strada di porting e rimasterizzazioni. A questo punto, non resta che augurarci che F-Zero GX sia incluso.