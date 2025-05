Perché Elden Ring: Nightreign non ha una modalità per due giocatori?

A pochi giorni dall’atteso lancio di Elden Ring: Nightreign, spin-off multiplayer dell’acclamato titolo di FromSoftware, il direttore del progetto Junya Ishizaki ha affrontato una delle domande più frequenti da parte dei fan.

La domanda, che molti si sono posti sin dall'annuncio, è: perché non esiste una modalità cooperativa per due giocatori?

La risposta, sorprendentemente onesta, è arrivata tramite un’intervista a IGN US: «Semplicemente, è qualcosa che ci è sfuggito durante lo sviluppo. Ce ne scusiamo.»

Nighreign (che trovate in preordine su Amazon) è stato progettato per essere giocato in cooperativa da tre persone, con un bilanciamento pensato proprio attorno a questa struttura.

Tuttavia, la mancanza di una modalità dedicata a due soli giocatori è stata percepita come una lacuna significativa da parte della community.

Secondo Ishizaki, il team ha messo grande impegno anche nella realizzazione di un’esperienza accessibile in solitaria, nonostante la natura chiaramente co-op del titolo:

«Abbiamo voluto rendere il gioco godibile anche da soli, nei limiti delle nuove regole e sistemi. Ma così facendo, abbiamo trascurato la possibilità di giocare in coppia.»

La buona notizia è che FromSoftware sta valutando seriamente l’aggiunta della modalità per due giocatori come aggiornamento post-lancio, insieme ad altri bilanciamenti in base al numero di partecipanti in partita.

In Nightreign, anche se si gioca in squadra, spesso i membri si separano per affrontare aree diverse prima di ricongiungersi per i boss principali. Inoltre, il comportamento dei nemici e i parametri di difficoltà cambiano dinamicamente in base al numero di giocatori, per rendere l’esperienza più equa.

Per chi affronta l’avventura da solo, il rischio è ovviamente più alto: niente compagni che ti rianimano. Tuttavia, Ishizaki ha lasciato intendere la presenza di una misteriosa meccanica di auto-rinascita nascosta nella mappa, tutta da scoprire.

Questa vicenda dimostra quanto possa essere difficile progettare un’esperienza multiplayer davvero flessibile. Nightreign nasce con un’identità precisa – la cooperativa a tre – ma l’assenza di una modalità per due è una scelta che stona con l’attenzione che FromSoftware ha sempre mostrato per l’esperienza del giocatore.

Apprezzo però la trasparenza del team e l’apertura ad ascoltare i feedback: se la modalità per due dovesse arrivare, sarà sicuramente accolta a braccia aperte. E, magari, renderà Nightreign ancor più versatile e interessante di quanto già non lo sia.