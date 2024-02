Peacemaker debutta in Mortal Kombat 1 con un John Cena furioso

Mortal Kombat 1 prosegue con le sue ospitate, stavolta mostrandoci per la prima volta in azione il già noto ingresso di Peacemaker tra i kombattenti del gioco.

L'antieroe interpretato da John Cena è uno dei personaggi più attesi dalla community che, insieme al cross-play, sarà l'occasione per Mortal Kombat 1 di tornare ad essere protagonista della scena dei picchiaduro dopo essere scomparso per un po'.

Advertisement

Apparso per la prima volta in questa versione in The Suicide Squad del 2021 di James Gunn (lo potete recuperare in Blu-Ray su Amazon) e nell'omonima serie di HBO, Peacemaker arriverà il 28 febbraio all'interno di Mortal Kombat 1.

E, come potete vedere dal trailer, ci sarà di che divertirsi:

Peacemaker sarà doppiato dallo stesso John Cena che, immaginiamo, si sia divertito molto a dare voce alla brutalità del personaggio.

Le mosse sembrano essere riprese quasi interamente da ciò che abbiamo visto nelle avventure live-action del personaggio, con tanto di fatality che è chiaramente l'espressione possibile della pace all'interno di Mortal Kombat 1.

A partire dal 28 febbraio potrete vestire i nerboruti panni di Peacemaker, ma i giocatori che possiedono la Premium Edition del gioco o il Kombat Pack potranno ottenere l'accesso anticipato al personaggio.

Contestualmente il personaggio di Janet Cage verrà inserita come personaggio kameo a partire da marzo, si tratta di una versione alternativa di Johnny Cage proveniente da una realtà diversa.

Riuscirà Peacemaker a ridare a Mortal Kombat 1 un po' di vitalità?

Nel frattempo, parlando del mondo dei picchiaduro, Tekken 8 continua ad aggiornarsi inserendo gli aggiustamenti necessari a fare piazza pulita dei cheater e dei ragequitter: ecco i dettagli.

Street Fighter 6 invece si prepara a lanciare uno dei suoi tornei più importanti in Italia, al quale potrete partecipare sia da giocatori che spettatori, con le iscrizioni aperte ancora per qualche giorno.