Per il publisher di GTA 6 è «sempre più difficile» sviluppare videogiochi tripla-A

L'industria videoludica ha subito profondi cambiamenti nel corso degli ultimi anni: ormai i videogiochi di maggior successo — i cosiddetti "tripla-A" — costano spesso cifre astronomiche, con inevitabili aspettative di vendita che ben poche volte possono davvero essere raggiunte.

Abbiamo già sottolineato più volte sulle nostre pagine che i costi dei videogiochi sono ormai fuori controllo e negli ultimi mesi la situazione è solo peggiorata: basti pensare alla crisi che sta affrontando Ubisoft, dopo svariati insuccessi, o ai costanti licenziamenti di cui siamo purtroppo spesso costretti a parlare.

Adesso anche Take-Two ammette che la situazione è sempre più problematica per lo sviluppo di giochi di successo: il publisher di GTA 6 (trovate il quinto capitolo su Amazon) sa bene che il pubblico è ormai, anche giustamente, sempre più esigente.

Per questo motivo, in un'intervista rilasciata a GamesIndustry.biz, il CEO Strauss Zelnick ammette che sviluppare videogiochi tripla-A oggi è «difficile e diventa sempre più difficile», pur ribadendo che si può dire lo stesso per la maturazione di tutti i medium.

«L'indice di qualità che i consumatori richiedono sale sempre più su. [...] Se riusciamo ad andare vicini a raggiungere quegli obiettivi, allora potremo incontrare i consumatori sia dove si trovano che dovunque vogliano trovarsi in futuro. Ma non ci sono dubbi che nel corso del tempo si chieda sempre più qualità».

Il CEO di Take-Two spiega che comunque questo non rappresenta attualmente un problema per il publisher, dato che l'azienda è strutturata in più parti proprio per provare a rispondere a tutte le esigenze dei consumatori più esigenti.

Take-Two ha inoltre deciso di concentrarsi esclusivamente su questo mercato, come dimostrato dalla vendita a sorpresa dell'etichetta Private Division, specializzata in produzioni indipendenti e più di nicchia.

In tal senso, Strauss Zelnick ha anche ammesso recentemente che il PC giocherà un ruolo chiave per la distribuzione dei nuovi videogiochi tripla-A, così da poter davvero riuscire a soddisfare le esigenze degli utenti ovunque essi siano. Peccato però che della versione PC di GTA 6 non ci sia ancora alcuna traccia.