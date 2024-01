Palworld, un datamine svela un nuovo "clone" di Mewtwo

Che Palworld abbia diverse somiglianze con i Pokémon è ormai un fatto ormai noto — tant'è vero che perfino Pokémon Company ha dovuto ammettere che indagherà sulla vicenda — ma forse è anche per questo che il titolo di Pocketpair ha saputo conquistare il mercato, conquistando a sorpresa milioni di vendite in pochi giorni.

Il survival game che ha conquistato tutti sembra aver basato molti dei suoi design sui Pokémon più popolari, dunque probabilmente era solo questione di tempo prima che i fan avrebbero assistito al "clone" di uno dei leggendari più amati di sempre.

Ci riferiamo naturalmente a Mewtwo, che nella lore della serie Game Freak è considerato uno dei Pokémon più potenti al mondo, ma che grazie alla sua popolarità è diventato protagonista di numerosi gadget a tema (li trovate su Amazon) e perfino giocabile nella serie Super Smash Bros.

E sembra che Palworld abbia preso ispirazione, ancora una volta, dai disegni di Game Freak per realizzare uno dei prossimi Pal in arrivo: come segnalato da Dexerto, un datamine ha infatti svelato l'esistenza nei file di gioco di un mostriciattolo inutilizzato, ma che presenta evidenti somiglianze con la mega evoluzione Mewtwo Y.

Considerando che anche le animazioni sono già presenti nei file di gioco, sembrerebbe trattarsi di un Pal tagliato all'ultimo minuto, o magari una creatura prevista per aggiornamenti futuri o sotto forma di eventi.

Che Mewtwo sia stato fonte di grande ispirazione appare decisamente evidente, ma resta ovviamente da vedere se questa creatura sarà effettivamente implementata in-game. Toccherà tenere d'occhio gli ultimi update per saperne di più al riguardo.

Effettivamente, Pocketpair ha già annunciato che nella sua roadmap sono previsti altri Pal in arrivo: chissà che non ci sia tra questi anche il "nuovo Mewtwo".

Nel frattempo, se siete fan del "Pokémon con le armi", potrebbe interessarvi un curioso bug per catturare i boss e renderli vostri "amici".