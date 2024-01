I giocatori di Palworld hanno capito come catturare i boss

Palworld è diventato il gioco più giocato del pianeta, dopo il lancio della scorsa settimana.

Il titolo dello sviluppatore Pocketpair ha scalato le classifiche di vendita di Steam nonostante sia disponibile gratuitamente per gli abbonati al Game Pass (che trovate su Amazon).

Dopotutto, parliamo di un gioco che è stato in grado di battere un big come Minecraft in tempi così brevi da fare spavento.

Con così tanti giocatori che si sono tuffati nel gioco in Accesso Anticipato, alcuni di loro erano destinati a trovare glitch e bug che rendono molto più facile sopravvivere al mondo aperto di Palworld.

Uno dei più divertenti emersi negli ultimi giorni è un bug che consente di catturare i Tower Boss e di tenerli come propri Pals (via ComicBook).

Questi, in coppia, sono tra i più forti del gioco, quindi aggiungerli alla propria squadra di Pals è fuori scala.

Questo glitch è stato scoperto per la prima volta da un utente di Reddit che si fa chiamare blastpass14. È stato in grado di utilizzare il metodo per catturare i primi tre Tower Boss che la maggior parte dei giocatori incontra in Palworld.

È importante notare che questo inconveniente è stato scoperto qualche giorno fa, ma a quanto pare funziona ancora dopo la recente patch. Ciò non significa che Pocketpair non lo risolverà con una patch, prima o poi.

Tuttavia, se volete catturare uno di questi Tower Boss, dovreste farlo subito, nel caso in cui Pocketpair si accorga della popolarità del bug e decida di eliminarlo.

Come catturare i Tower Boss in Palworld? I passaggi descritti da blastpass14 sono relativamente facili:

Trovate un insediamento con una guardia e colpitela.

Attendete che il vostro livello di ricercato appaia sullo schermo e teletrasportatevi rapidamente in un'arena del boss.

Con le guardie che vi inseguono, costringetele a sparare al boss.

Lanciate una sfera qualsiasi alle spalle del boss (questo è il passaggio più importante).

Dovreste averlo catturato e poterlo usare come qualsiasi altro Pal.

Ribadiamo che Pocketpair potrebbe risolvere il problema in qualsiasi momento, quindi assicuratevi di approfittarne rapidamente se volete un Tower Boss nella vostra formazione.

Restando in tema, Pocketpair ha da poco rilasciato un nuovo aggiornamento per la versione Steam del gioco, soprannominato il "Pokémon con le armi".

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi anche su PS5.

Infine, il successo travolgente di Palworld ha alimentato i sospetti di alcuni sviluppatori dell'industria, i quali si stanno cominciando a chiedere se non siamo davvero di fronte a un plagio.