Palworld si aggiorna e peggiora una meccanica per "colpa" di Nintendo

Pare che Pocketpair stia iniziando a subire la pressione della causa legale intentata da Nintendo contro le meccaniche gameplay di Palworld, che ha improvvisamente deciso di modificare una delle sue feature più iconiche peggiorando l'esperienza di gioco.

Se vi foste persi gli ultimi sviluppi, ricordiamo che Nintendo ha deciso di portare gli sviluppatori di Palworld in tribunale, accusandoli di aver violato brevetti per diverse meccaniche gameplay, alcune delle quali sono legate in particolar modo alla serie Pokémon.

Una di queste riguarderebbe il lancio delle Pal Spheres e conseguente apparizione dei Pal, fin troppo simile a quanto accade con le Poké Ball e i Pokémon degli ultimi capitoli della serie, come Leggende Pokémon Arceus e Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon).

Come segnalato da Game Rant, l'aggiornamento di dicembre ha modificato proprio questa meccanica, facendo in modo che i Pal adesso compaiano sempre di fianco al giocatore, invece di spawnare nella zona in cui è stata lanciata la sfera in questione.

L'aggiornamento in questione non è stato però implementato nel migliore dei modi e sembra essere stato introdotto solo come "emergenza" in risposta alle già citate cause legali.

Una dimostrazione in tal senso arriva dal comportamento dei Pal, che non tengono conto di queste nuove meccaniche e finiscono per rendere l'avventura molto più frustrante del solito.

Una teoria che assume più credito in base alle ultime dichiarazioni sul server Discord dedicato: pare infatti che almeno uno staffer di Pocketpair abbia invitato gli utenti a «giocare a qualcos'altro» in attesa che arrivi una patch di dicembre ancora più corposa.

Dichiarazioni decisamente insolite, che fanno pensare a un hotfix arrivato più per motivi legali che per una reale scelta di game design. E, probabilmente, non è un caso che ad essere coinvolta sarebbe proprio una delle meccaniche protagoniste della causa legale.

Insomma, per quanto Pocketpair abbia deciso di gonfiarsi il petto e dichiarare di non temere in alcun modo la causa legale, annunciando perfino nuovi gadget e collaborazioni con altri videogiochi e compagnie, è evidente che non è affatto facile allontanare la pressione di Nintendo.

Possiamo solo attendere le prossime settimane per scoprire se le modifiche previste dal team di Palworld basteranno per placare le ire della casa di Kyoto.