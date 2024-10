Palworld sfida la causa legale Pokémon lanciando i primi gadget ufficiali

Palworld continua imperterrito la sua vita, nonostante tutto, e in barba alla causa legale avviata da The Pokémon Company ora arriva anche il merchandise ufficiale tramite Amazon Japan.

Come riporta Siliconera, infatti, Pocketpair è pronta a lanciare i primi gadget del videogioco con una certa somiglianza con Pokémon che per mesi ha dominato le chiacchiere sul videogioco-del-momento.

Pocketpair ha annunciato l'apertura di uno store ufficiale di merchandise di Palworld su Amazon Japan.

Gli appassionati del gioco possono ora acquistare prodotti ufficiali direttamente dal negozio online del publisher, includendo magliette e peluche basati sulle creature del gioco, oltre a codici download per la versione Steam.

I peluche, già venduti in precedenza al Tokyo Game Show 2024, sono disponibili sullo store e includono creature con nomi differenti tra le versioni giapponese e inglese. Ad esempio, Tsuppanyan è conosciuto come Cattiva, mentre Ndakoala diventa Depresso. Altri due peluche, Okocho e Momocho, corrispondono a Chillet e Chillet Ignis rispettivamente. Tutti i peluche sono venduti al prezzo di ¥2,980 (circa €20).

Tuttavia, non tutti i prodotti sono disponibili per la spedizione internazionale. Mentre i peluche e i codici Steam possono essere ordinati fuori dal Giappone, le magliette risultano acquistabili solo all'interno del Paese.

Proprio come Pokémon, che da sempre domina su Amazon con una serie di gadget non indifferenti, anche il clone survival di Pocketpair si appresta a invadere le case dei fan (almeno quelli che ci sono ancora).

Tutto questo anche in barba alla lotta che The Pokémon Company ha avviato contro gli autori di Palworld, che è ancora in atto e per molto tempo continuerà a imperversare nelle cronache. Mentre Palworld esce tranquillamente su PS5, arrivano i gadget che daranno al titolo di Pocketpair ulteriore presenza sul mercato.

Mentre The Pokémon Company sarà impegnata anche su altri fronti, come il teraleak che ha causato tanti problemi nelle ultime settimane.