Palworld debutta su PS5 in Giappone nonostante la causa legale

La versione PlayStation 5 di Palworld è stata lanciata in Giappone, il tutto mentre lo sviluppatore Pocketpair affronta una causa legale intentata da Nintendo e The Pokémon Company.

Il gioco di sopravvivenza e crafting, che per molti scimmiotta Pokémon Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon), era già disponibile in 68 paesi in tutto il mondo.

Il lancio giapponese su PS5 - che inizialmente era stato posticipato - arriva poco dopo la sorprendente causa congiunta per presunta violazione di brevetto presentata da Nintendo e The Pokémon Company contro Pocketpair (via IGN US).

Lo sviluppatore ha dichiarato di non sapere quali brevetti sarebbero stati violati, ma gli esperti indicano un "killer patent" legato al meccanismo di cattura dei Pokémon.

Dopo il grande successo di Palworld su PC e Xbox all'inizio dell'anno, sono stati fatti paragoni tra i "Pal" del gioco e i Pokémon, con alcune accuse di "plagio" dei design.

Tuttavia, Nintendo e The Pokémon Company hanno optato per una causa sui brevetti anziché sul copyright.

Palworld include un meccanismo che prevede il lancio di un oggetto simile a una palla (chiamato Pal Sphere) per catturare i mostri sul campo, simile a quello visto in Leggende Pokémon: Arceus del 2022. Questo potrebbe essere il punto chiave della causa legale.

Nonostante le sfide legali, Pocketpair continua a espandere il franchise di Palworld.

L'azienda ha firmato un accordo con Sony per creare Palworld Entertainment, dedicata allo sviluppo dell'IP, e ha annunciato una partnership con Krafton per sviluppare una versione mobile del gioco.

In un tweet che annunciava il lancio di Palworld su PS5 in Giappone, Pocketpair si è scusata per il ritardo e ha promesso di «continuare a fornire aggiornamenti entusiasmanti e su larga scala alla versione PS5 in modo che tutti possano godersi ancora di più il gioco».

Lo sviluppatore ha dichiarato che indagherà sulle accuse di violazione dei brevetti, continuando nel frattempo ad aggiornare Palworld, inclusa una versione mobile decisamente inaspettata.