Palworld, c'è chi riesce a giocarci usando la mente (per davvero)

Palworld è un fenomeno vero, ma a quanto pare i giocatori stanno già pensando come sarebbe giocarci usando la mente, letteralmente.

Il gioco, che poco ha a che spartire con Scarlatto e Violetto (che trovate su Amazon) sembra infatti non volersi arrestare.

Del resto, durante la giornata di ieri è stato tempo di un nuovo update dedicato a Xbox e Microsoft Store su PC.

Ora, come riportato anche da GamingBible, uno streamer sta giocando al titolo di Pocket Pair tramite il controllo mentale.

Utilizzando un dispositivo di elettroencefalogramma (EEG), tale "Perrikaryal" sta riuscendo davvero a giocare a Palworld col pensiero (o quasi).

Lo streamer usa regolarmente questa apparecchiatura per battere giochi come Fortnite, Elden Ring, Halo Infinite e Fall Guys.

L'EEG funziona con una piccola quantità di comandi vocali, mentre il giroscopio e l'eye-tracking vengono utilizzati per il movimento, il che consente a Perrikaryal di muoversi, sparare e creare la sua strada attraverso Palworld.

«Quando si pensa a cose diverse, il modello di attività cerebrale (la frequenza delle onde cerebrali, la loro quantità e la loro provenienza) è diverso», ha dichiarato Perrikaryal a Polygon.

«Utilizzando un'interfaccia cervello-computer, posso addestrare il software (tramite l'apprendimento automatico) a riconoscere particolari modelli di attività cerebrale. Si tratta di comandi mentali».

Non sorprende che Perrikaryal sia in grado di realizzare questa impresa , considerando che ha conseguito un master in psicologia.

Di conseguenza, è stato persino in grado di battere Malenia di Elden Ring utilizzando la stessa tecnologia, quindi qualcosa vorrà pur dire.

Senza contare che il gioco potrebbe vedere la luce anche su PS5, ovviamente in questo caso senza la possibilità di giocarci con la mente.

Ricordiamo anche che un giocatore ha riferito su Reddit che il suo file di salvataggio di Palworld è stato "brickato", ossia bloccato senza possibilità di recupero: ecco tutto quello che sappiamo.