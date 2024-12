Ora potete scoprire i vostri giochi più giocati nel 2024 su Xbox

Il 2024 si avvicina ormai alla sua conclusione e come ogni anno è arrivato il momento di fare riflessioni, scoprendo quali sono stati i videogiochi che ci hanno intrattenuto di più da gennaio fino ad ora.

Xbox ha deciso di anticipare i tempi e proporre a tutti i suoi utenti l'Anno In Revisione, riprendendo la popolare iniziativa dello scorso anno: con un semplice clic potrete scoprire e condividere con i vostri amici quelli che, dati alla mano, sono stati i vostri videogiochi preferiti.

Non dovrete fare altro che fare clic sulla seguente pagina ufficiale, effettuare il login al vostro account Xbox e scoprire tutti i risultati.

L'Anno In Revisione vi segnalerà i vostri 3 videogiochi preferiti del 2024, oltre ad assegnarvi un titolo in base al genere di produzione maggiormente riprodotti nel corso dell'anno, come strategici o picchiaduro.

Ci saranno inoltre statistiche appositamente dedicate per gli utenti iscritti a Game Pass (lo trovate su Amazon), come il videogioco più riprodotto, gli anni in cui siete stati abbonati e anche la quantità totale di minuti e partite giocate.

Le statistiche vi segnaleranno inoltre la quantità di tempo passato sui vostri dispositivi, segnalandovi se avete preferito giocare su console, PC, dispositivi mobile o in cloud.

Il tutto si conclude poi con un video messaggio speciale di Phil Spencer, che ha così voluto ringraziare personalmente tutti i giocatori Xbox per aver fatto parte di questo viaggio nel 2024, ribadendo che anche per il 2025 l'obiettivo sarà farci divertire sul maggior numero di dispositivi possibile.

Anche Xbox ha poi deciso di celebrare un suo personale "recap" dell'anno, pubblicando una sua pagina dedicata per ricordarci gli obiettivi più importanti conseguiti nel corso del 2024: se siete interessati, la trovate al seguente indirizzo.

Restando in tema di novità imminenti in casa Xbox, cogliamo l'occasione per ricordarvi che da oggi saranno disponibili due nuovi giochi gratis su Game Pass.