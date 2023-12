Ora potete scoprire i vostri giochi più giocati del 2023 su PS5 e Xbox

Siamo quasi giunti al momento di salutare il 2023 videoludico: un anno ricco di grandi uscite e che ha offerto solo l'imbarazzo della scelta ai giocatori di tutto il mondo.

Sono infatti usciti numerosi titoli di spessore durante l'anno, molti dei quali sono stati celebrati nel corso dei The Game Awards 2023: pensiamo per esempio a pezzi da novanta come Baldur's Gate 3, Alan Wake 2, Zelda Tears of the Kingdom e Marvel's Spider-Man 2, solo per citarne alcuni.

Advertisement

Ma se siete curiosi di scoprire quali sono stati i videogiochi con cui avete passato più tempo durante il 2023, sarete felici di sapere che Xbox e PlayStation hanno già preparato i rispettivi "Wrap-up", grazie ai quali potrete controllare tutte le statistiche più importanti dell'utilizzo delle vostre console.

Grazie a questa novità potrete scoprire tutti i giochi più giocati su PS5 (la trovate su Amazon) e sulle vostre console Xbox Series X|S durante tutto il 2023, inclusi alcuni dati più specifici come generi preferiti e obiettivi più rari sbloccati.

Basterà fare il login con i vostri account negli appositi siti ufficiali, che vi riepilogheremo di seguito, per vedere spuntare rapidamente tutti i vostri dati più importanti, con tanto di appositi pulsanti per condividerli insieme ai vostri amici:

E per quanto riguarda invece Nintendo per gli utenti Switch? Per il momento non abbiamo aggiornamenti da darvi in tal senso, ma è plausibile che sia già in lavorazione, dato che la casa di Kyoto è sempre stata particolarmente attiva in questo campo.

Per il momento, non possiamo che augurare buon divertimento agli utenti PlayStation e Xbox che utilizzeranno questi strumenti: sentitevi liberi di condividere con i vostri amici tutti i vostri giochi preferiti dell'anno!

E chissà che tra questi non possano esserci anche titoli resi disponibili gratuitamente su PlayStation Plus e Xbox Game Pass: a tal proposito, potete già riscattare i giochi di dicembre su PS Plus Essential e scaricare tanti omaggi di dicembre su Game Pass Ultimate.