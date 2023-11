Switch 2 più potente di PS5 e XSX? Difficile, ma intanto sbuca il presunto mese del reveal

La prossima e non ancora annunciata Nintendo Switch 2 non si è ancora mostrata al pubblico, sebbene ora è sbucato un (presunto) mese per il reveal

Il successore della piattaforma ibrida, che trovate in versione OLED , è in lavorazione.

Alcune settimane fa il presidente di Nintendo Shuntaro Furukawa ha però negato di aver informato gli sviluppatori sui piani per un successore di Switch.

Ora, dopo che Richard Leadbetter di DF ha dichiarato di aver sentito da alcune fonti che la nuova console di Nintendo non sarà dotata di DLA, emergono ora altri dettagli.

Come riportato anche da Wccftech, sono circolate altre indiscrezioni su Nintendo Switch 2 e sulle sue capacità.

Pare infatti che la nuova console di Nintendo avrà la meglio su PlayStation 5 e Xbox Series X|S per quanto riguarda il ray tracing grazie alla tecnologia Ray Reconstruction di NVIDIA.

Parlando durante l'ultimo episodio del podcast di Nate the Hate, l'insider ha discusso le capacità della nuova console con John Linneman di Digital Foundry, che ha contestualizzato le voci che circolano sulla console.

ebbene sia estremamente probabile che il sistema sia in grado di offrire un'esperienza di ray tracing decente, soprattutto grazie all'efficienza della tecnologia di NVIDIA, le affermazioni secondo cui il sistema sarà in grado di superare PlayStation 5 e Xbox Series X sembrano esagerate.

La demo di Matrix Awakens Unreal Engine 5 potrebbe aver funzionato meglio durante le dimostrazioni a porte chiuse della Gamescom 2023 rispetto alle altre console, ma questo è probabilmente dovuto ai miglioramenti apportati al motore dal lancio della demo originale.

L'unico segmento in cui la nuova console Nintendo potrebbe essere superiore alle altre è relativamente al ray tracing, grazie alla Ray Reconstruction, che manca alle console di Sony e Microsoft.

Ma non solo: Nate the Hate ha presentato un'argomentazione interessante, affermando che entro marzo 2024 potremo finalmente vedere la nuova console.

Ricordiamo invece che per quanto riguarda la temuta assenza della retrocompatibilità della nuova console, la Grande N si è già espressa chiaramente in merito.

Ma non solo: parlando invece di giochi, nelle scorse settimane è emerso anche il nome di un titolo Capcom che potrebbe debuttare al lancio anche su Switch 2.