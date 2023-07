Ora potete giocare Return to Monkey Island davvero ovunque

Ci sono buone notizie per chi, nonostante la disponibilità su praticamente tutte le console, ancora non era riuscito a mettere le mani su Return to Monkey Island.

Nelle scorse ore, infatti, l'avventura grafica che vede il ritorno della celebre serie è approdata anche su piattaforme mobile, con una release sia su iOS che su Android.

La notizia arriva direttamente dal publisher Devolver Digital, che ha confermato il lancio su App Store (per iOS, quindi iPhone e iPad) e su Google Play (per i dispositivi Android). Il prezzo è di 9,99 euro per il nostro mercato (ma sono $9,99 anche in USA, con una cambio 1:1) su iOS e di 8,99 euro su PlayStore.

Per il momento, la release sta ricevendo un'accoglienza positiva, con recensioni dei giocatori perlopiù felici del debutto e anche dei primi fix arrivati rapidamente da Devolver, che risponde alle segnalazioni nelle pagine degli store.

Nonostante alcune polemiche che infastidirono il creatore Ron Gilbert, che addirittura si vide costretto a smettere di interagire con la community per gli insulti alle sue scelte stilistiche, Return to Monkey Island ha avuto un ottimo impatto sul mercato e, secondo il publisher, è l'episodio del franchise che ha fatto registrare le vendite più rapide di sempre.

In precedenza aveva già debuttato su PC e Nintendo Switch nel corso del 2022. In seguito, era arrivato anche su PlayStation 5 e Xbox Series X|S, con tanto di inclusione nel catalogo di Game Pass.

Ora, è venuto anche il momento del lancio su smartphone e tablet – un formato a cui il gioco, che è un punta e clicca classico, si presta in effetti piuttosto bene.

Per approfondire la conoscenza con il gioco vi raccomandiamo la video recensione completa a firma di Marcello Paolillo, che definì Return to Monkey Island «innanzitutto un omaggio a un genere – quello delle avventure grafiche – che ha fatto la gioia di chi è cresciuto nei gloriosi anni '90», premiandolo con una valutazione positiva.