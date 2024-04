Tutti i Fallout in offerta, festeggiando la serie TV

L'intera prima stagione dell'adattamento di Fallout è ora disponibile su Amazon Prime, con un giorno di anticipo rispetto al previsto.

E, se siete fan sfegatati o anche solo curiosi, al momento potete acquistare tutti i videogiochi su Xbox (che trovate anche su Amazon) a un prezzo decisamente basso.

La serie TV sarà infatti disponibile con un giorno di anticipo, e Bethesda ha deciso di fare un "regalo" ai giocatori.

Come riportato anche da The Gamer, i prezzi dei giochi sono stati ridotti per coincidere con l'arrivo dello show.

Vale quindi a dire che tutti i capitoli della saga, dall'originale Fallout uscito alla fine degli anni '90 fino a Fallout 76 del 2018, sono in vendita sull'Xbox Games Store con uno sconto di almeno il 75%.

Ciò significa che se avete intenzione di tornare alle origini, potete acquistare il gioco che ha dato il via a tutto per soli 2,49 euro qui.

Fallout 2 e Fallout 3 hanno lo stesso prezzo, o se volete la Game of the Year Edition di quest'ultimo, anch'essa scontata del 75%, dovrete pagare solo 4,99 euro, quindi meno della versione normale del gioco.

Anche Fallout: New Vegas per Xbox 360 è a 2,49 euro grazie a un taglio di prezzo del 75%.

Se invece desiderate un'esperienza più moderna, tuttavia, probabilmente vi conviene iniziare il vostro viaggio con Fallout 4: sia la versione Xbox che quella PC sono scontate del 75%, portando il prezzo a soli 4,99 euro su entrambe le piattaforme.

Fallout 76, l'ultimo capitolo della serie, è quello che permette di risparmiare di più. Pur essendo ancora il gioco più costoso, anche dopo il taglio di prezzo più consistente, a 7,99 euro è l'80% in meno di quanto si paga di solito.

Insomma, se avete intenzione di entrare per la prima volta nel mondo post-apocalittico di Fallout forse è arrivato il momento giusto.

