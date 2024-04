La serie TV di Fallout parte col botto: «Tra i migliori adattamenti di sempre»

Mancano poche ore alla messa in onda della prima puntata della serie TV di Fallout di Prime Video e, nella giornata di oggi, le prime recensioni della critica specializzata hanno già premiato l'operazione di Jonathan Nolan e Amazon.

Sembrano arrivare quindi le prime impressioni relative al fatto che Amazon aveva già rinnovato Fallout per una seconda stagione qualche giorno fa, a dimostrazione che c'è fiducia nel progetto a quanto pare per la sua qualità.

Sono arrivati moltissimi pareri positivi, tra cui alcuni che hanno definito il Fallout di Prime Video una delle migliori trasposizioni videoludiche di sempre, al pari di produzioni come The Last of Us di HBO.

Nel momento in cui scriviamo, infatti, la serie TV di Fallout ha già collezionato dei punteggi molto alti sugli aggregatori di recensioni.

Metacritic lo piazza su 71 con le prime recensioni che sono arrivate, mentre su Rotten Tomatoes lo show è arrivato ad un grandioso 91%, davvero impressionante.

IGN US lo racconta insieme a The Last of Us «tra i migliori adattamenti di giochi mai realizzati», con «tre protagonisti distinti che viaggiano attraverso trame abilmente collegate che portano a un finale fantastico». Variety, invece, parla di una serie «bizzarra ma estremamente divertente», descrivendo Fallout come qualcosa di «diverso da qualsiasi cosa tu abbia mai visto».

Per Empire, la serie «è uno spettacolo in parti uguali divertente e da incubo che, come il suo protagonista, non si accontenta di vivere in una proiezione del passato», dimostrando che effettivamente Prime Video ha voluto raccontare qualcosa di diverso dai videogiochi.

Anche se la serie TV di Fallout ha qualcosa che manca ai videogiochi, insomma, sembra proprio che Amazon e Bethesda abbiano fatto centro con questa attesissima serie.

