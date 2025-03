Ora esiste una vera moto Honda a forma di Pokémon

La passione sempre verde per i Pokémon – basti pensare al boom che sta avendo il gioco di carte collezionabili in versione Pocket – ha incontrato il design motociclistico in una collaborazione inedita che sta catturando l'attenzione degli appassionati in Giappone.

Honda e The Pokémon Company hanno infatti unito le forze per dare vita a una replica in scala di Koraidon, la leggendaria creatura protagonista della copertina di Pokémon Scarlatto.

Nasce così una vera e propria concept bike, che riproduce fedelmente il Pokémon nella sua forma "motociclistica" – aspetto che assume anche nel videogioco: questo esemplare unico è esposto presso l'Honda Welcome Plaza Aoyama di Tokyo dal 7 al 9 marzo, quindi se doveste passare da quelle parti dovete assolutamente dargli un'occhiata.

Non è la prima volta che due realtà giapponesi all'apparenza così distanti trovano un punto comune e creano dei prodotti a tema Pokémon.

Lo scorso anno, infatti, Toyota aveva realizzato un concept simile basato su Miraidon, la controparte di Koraidon che appare però sulla copertina di Pokémon Violetto (che trovate su Amazon).

Questi veicoli, sebbene non completamente funzionanti, sono stati progettati per replicare in modo fedele le "dimensioni e il peso" dei rispettivi Pokémon: in pratica è come vedere i Pokémon "dal vivo", anche se in formato motorizzato.

Rimane da capire cosa accade a questi esemplari dopo l'esposizione: è possibile che vengano trasferiti presso i Pokémon Center sparsi per il Giappone come vere e proprie attrazioni permanenti, ma al momento non ci sono notizie ufficiali in merito.

Nei giorni scorsi, comunque, la saga ha fatto parlare di sé per le novità arrivate da Pokémon Presents, dove è stata confermata la finestra di fine anno per il lancio dell'atteso Leggende Pokémon Z-A.

Per ingannare l'attesa, potete misurarvi con Pokémon TCG Pocket. E, se avete bisogno di orientarvi, date un'occhiata anche alle nostre guide a tema. Certo, collezionare carte Pokémon digitali non è come salire in sella a Koraidon in versione moto, ma nella vita bisogna sapersi accontentare...