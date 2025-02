Chi è l'attore protagonista di Onimusha: Way Of The Sword?

Durante l'ultimo State of Play, abbiamo avuto un'altra anteprima del tanto atteso Onimusha: Way of the Sword.

Il gioco promette un'esperienza intensa con combattimenti brutali e un sistema di combattimento interattivo che riporta in vita l'epoca dei samurai.

Ma c'è un dettaglio che farà sicuramente piacere agli appassionati di cinema e cultura giapponese: il protagonista, Miyamoto Musashi, non solo si ispira al leggendario spadaccino giapponese, ma il suo volto è modellato sulla figura iconica dell'attore Toshiro Mifune, come riportato anche da The Gamer.

Mifune, noto per aver interpretato Musashi nella trilogia The Samurai di Hiroshi Inagaki negli anni '50, diventa quindi il volto di un nuovo eroe in Onimusha.

Capcom ha deciso di rendere omaggio a questa leggenda del cinema giapponese, utilizzando la sua somiglianza per il protagonista del gioco.

Questa scelta non è casuale, poiché Capcom già possedeva i diritti per l'immagine di Mifune dall'anime Onimusha, sebbene quest'ultimo non abbia avuto un grande successo.

Il risultato è un mix di estetica visiva e spirito samurai che i fan delle opere di Akira Kurosawa e dei classici film di samurai adoreranno. Il protagonista, Musashi, è descritto come un giovane e feroce samurai, sempre impegnato in combattimenti sanguinosi e crudi.

Il design del personaggio non solo evoca l'immagine di un guerriero, ma ne incarna anche l'anima, grazie alla presenza di Mifune, che offre una connessione unica tra videogioco e cinema.

Nonostante Ghost of Yotei sia previsto per il 2025, anche il 2026 si prepara ad essere un anno memorabile per gli appassionati di epiche storie di samurai.

Secondo me è un'ottima mossa quella di Capcom di riportare alla luce una leggenda come Toshiro Mifune, che ha segnato la storia del cinema con le sue interpretazioni straordinarie.

Onimusha non è solo un gioco (e lo trovate anche su Amazon), è un tributo a un’epoca d’oro del cinema giapponese. E, visto il livello della produzione, non c'è dubbio che il risultato sarà all'altezza di questa eredità. E chissà che un giorno non tocchi anche al remaster del terzo capitolo.