Onimusha Way of the Sword non sarà «impossibile»: le novità dal Capcom Spotlight

Il Capcom Spotlight si è rivelato, come avevamo previsto, un appuntamento assolutamente imperdibile per gli appassionati di Onimusha, franchise su cui evidentemente il publisher giapponese ha deciso di puntare fortemente per il prossimo futuro.

Durante l'evento abbiamo infatti assistito all'annuncio a sorpresa dell'edizione rimasterizzata del secondo capitolo, oltre ovviamente a un approfondimento già pre-annunciato di Onimusha Way of the Sword, nuovo episodio della saga.

Durante l'appuntamento che ha visto anche Monster Hunter Wilds tra i suoi protagonisti (lo potete prenotare su Amazon, a proposito), Capcom ha pubblicato un videomessaggio con il producer Akihito Kadowaki e Satoru Nihei, al fine di illustrare al meglio le meccaniche di gioco.

Nello specifico, gli sviluppatori hanno confermato ancora una volta che vestiremo i panni di un nuovo protagonista, in un action-adventure ambientato a Kyoto nel periodo Edo, con colpi di scena riguardanti figure storiche realmente esistite (via Final Weapon).

Onimusha Way of the Sword offrirà un'esperienza samurai soddisfacente, con combattimenti su spada ben definiti ma allo stesso tempo accessibile: gli sviluppatori sono stati molto chiari su quest'ultimo punto, affermando di non voler realizzare un gioco «dalla difficoltà impossibile».

Confermate anche le opzioni di smembramento e del sangue, oltre alla possibilità di utilizzare l'Oni Gauntlet per assorbire le anime, ricaricando la vostra salute e sfruttandole per eseguire mosse speciali.

Un'avventura dunque estremamente ambiziosa, la cui uscita è stata nuovamente confermata entro la fine del 2026 su PS5, Xbox Series X|S e Steam.

Capcom ha riassunto l'esperienza di Onimusha Way of the Sword in 3 principi chiave: personaggi affascinanti, l'ambientazione e "l'azione definitiva di combattimento con spada".

Potrete dunque aspettarvi che questi 3 aspetti saranno curati con particolare attenzione, sempre stando ovviamente alle affermazioni degli sviluppatori.

In ogni caso, considerando che l'uscita del nuovo capitolo si farà attendere ancora un po', ci sarà ancora spazio per ulteriori novità nei prossimi mesi: vi terremo informati come sempre non appena ne sapremo di più.