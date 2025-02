Onimusha Way of the Sword estrae la katana e mostra il gameplay allo State of Play

Durante l'ultimo State of Play, Capcom ha sorpreso i fan con un nuovo trailer di Onimusha: Way of the Sword, il prossimo capitolo della celebre saga action ambientata nel Giappone feudale.

Il gioco è previsto per il 2026 su PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC. Il trailer ha mostrato il nuovo protagonista, Miyamoto Musashi, il leggendario spadaccino giapponese, impegnato in combattimenti dinamici contro creature sovrannaturali.

Il gameplay mostra un sistema di combattimento rinnovato ma allo stesso tempo fedele alla tradizione, con meccaniche hack-and-slash e l'assorbimento delle anime dei nemici sconfitti, elementi distintivi della serie.

Ambientato nella città storica di Kyoto durante il periodo Edo, il gioco offre scenari dettagliati e atmosfere cupe, sfruttando le potenzialità del RE Engine di Capcom per una grafica all'avanguardia.

I produttori hanno assicurato che, nonostante l'intensità dei combattimenti, il gioco non sarà eccessivamente difficile, rendendolo accessibile sia ai veterani della serie che ai nuovi giocatori.

Con questo nuovo capitolo, Capcom punta a rivitalizzare la serie Onimusha (che trovate su Amazon), offrendo un'esperienza moderna che mantenga intatti gli elementi che hanno reso la saga un classico.

L’introduzione di Miyamoto Musashi è sicuramente una mossa vincente. Se c’è una figura storica capace di attirare attenzione, è proprio lui. Samurai, filosofo, stratega e leggenda del Giappone, Musashi è stato protagonista di innumerevoli opere cinematografiche, romanzi e videogiochi.

Il suo inserimento in Onimusha non è solo una scelta di stile, ma un chiaro segnale: Capcom vuole puntare su un personaggio carismatico e riconoscibile, capace di attrarre anche chi non ha mai giocato un capitolo della serie.

E se il gameplay mostrato nel trailer suggerisce che la formula classica verrà mantenuta, ma modernizzata con combattimenti più fluidi e un comparto tecnico finalmente al passo con i tempi, speriamo che ciò basti.

