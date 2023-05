My Hero Academia, il nuovo gioco gratis arriva in open beta!

My Hero Academia è uno dei manga più popolari degli ultimi anni e, come tutti i suoi simili, è arrivato ovviamente nel mondo dei videogiochi in più di un'occasione.

Il fumetto giapponese ispirato ai supereroi classici, che sta andando avanti e lo trovate su Amazon, fa parte di una generazione di nuovi fumetti di grande successo.

Tanto da essere arrivato anche all'interno di Fortnite, qualche tempo fa, con il classico crossover di contenuti.

Poteva mancare il battle royale proprietario? Probabilmente sì, potevamo risparmiacelo, ma in ogni caso è stato già resa nota l'esistenza di My Hero Ultra Rumble qualche tempo fa.

My Hero Ultra Rumble era stato svelato a inizio anno come esclusiva giapponese, ma il publisher ha ufficialmente confermato la release anche sul nostro territorio.

I giocatori potranno unirsi in team composti da 3 eroi o villain, divisi nelle categorie assault, support e disruption, e potranno utilizzare i loro Quirk per sconfiggere i nemici e avere la meglio nel nuovo battle royale.

Ogni partita di My Hero Ultra Rumble sarà composta da un massimo di 24 giocatori, divisi dunque in 8 squadre: il publisher ha anche svelato più approfonditamente il gameplay con un nuovo trailer dedicato, che potete vedere qui sotto.

Bandai Namco ha annunciato una open beta del titolo, solamente per PS4, che si svolgerà dal 25 al 26 maggio 2023.

Poi una seconda sessione verrà avviata dal 26 maggio al 1 giugno, con diversi personaggi giocabili:

Atsuhiro “Mr. Compress” Sako

Dabi

Denki “Stun Gun Hero: Chargebolt” Kaminari

Himiko Toga

Itsuka “Battle Fist” Kendo

Izuku “Deku” Midoriya

Katsuki “Great Explosion Murder God Dynamight” Bakugo

Ken “Cementoss” Ishiyama

Ochaco “Uravity” Uraraka

Shoto Todoroki

Tenya “Turbo Hero: Ingenium” Ida

Tomura Shigaraki

Toshinori “All Might” Yagi

Tsuyu “Froppy” Asui

Yu “Mt. Lady” Takeyama

My Hero Ultra Rumble sarà disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PS4, Nintendo Switch e PC (tramite Steam), e la speranza è che non finisca come l'ultimo battle royale che è stato chiuso di recente.

O magari che possa diventare uno sport olimpico, come è successo a Fortnite.