Il prossimo gioco gratis di Epic è in stile Studio Ghibli

I giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store non sono ancora giunti al capolinea: è arrivato il momento di scoprire quale sarà il prossimo regalo, che verrà svelato giovedì 16 gennaio.

Proprio come accade con Xbox Game Pass (disponibile su Amazon a prezzi interessanti), chiunque abbia un account Epic può ogni settimana scaricare gratuitamente il titolo scelto per la promozione.

Recentemente, è stato confermato che Behind the Frame: The Finest Scenery sarà disponibile gratuitamente dal 23 al 30 gennaio.

Di seguito, la descrizione ufficiale del gioco, che strizza palesemente l'occhio alle opere di Hayao Miyazaki e Studio Ghibli:

«Behind the Frame è una vivida avventura interattiva che racconta la storia di un’aspirante artista sul punto di completare l’opera finale per la sua esposizione in galleria. Un’esperienza rilassante ed elegante, da vivere al proprio ritmo. Immergiti in un mondo panoramico, ricco di colori splendenti, straordinarie animazioni disegnate a mano e una colonna sonora morbida e piacevole. Nei panni di un’artista appassionata, cerca i colori mancanti che daranno vita ai tuoi dipinti, senza dimenticare di fare pause per un caffè o una colazione, che ti aiuteranno a proseguire. Ma c’è molto più di ciò che appare: ogni quadro ha una storia da raccontare. Dipingi, disegna e ritocca le tue opere d’arte per completare il tuo capolavoro e i tuoi ricordi. Immergiti ed esplora splendidi mondi panoramici animati a mano, ispirati alle opere visive di Miyazaki/Studio Ghibli. Vivi una storia emozionante attraverso gli occhi di un’artista appassionata.»

Il gioco sarà disponibile gratuitamente per una settimana intera, permettendovi di aggiungerlo alla vostra libreria senza alcun costo.

Come sempre, vi terremo aggiornati non appena il titolo sarà ufficialmente incluso nel catalogo dell’Epic Games Store.

Nel frattempo, potete consultare l’elenco completo dei giochi gratuiti offerti dall’Epic Games Store dal 2018 a oggi visitando la pagina dedicata alla promozione settimanale.